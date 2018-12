Dettagli ricchi e sofisticati, tradotti con leggerezza: scoprite lo stile di Marchesa



A una prima occhiata ogni creazione Marchesa colpisce per la ricchezza di elementi e per come questi siano tradotti con estrema leggerezza e grazia. Georgina Chapman e Keren Craig, anime creative del marchio newyorkese, sanno alla perfezione come soddisfare le spose che amano la tradizione, condita però da una nota di contemporaneità.



Pizzi, ricami, applicazioni, volumi e giochi di layering sono gli ingredienti che rendono magica ogni collezione e, questa in arrivo per il 2019, vede nei fiori l'elemento in più da enfatizzare attraverso ogni centimetro di tessuto.

Le silhouette sono variegate, ma alla base c'è la voglia di esaltare le forme del corpo femminile, attraverso scollature profonde e bustier che potrebbero facilmente scadere in linee viste e riviste. Ciò che non fa accadere questo è il sapiente utilizzo del tulle e i contrasti tra materiali e volumi, che vanno a bilanciare l'insieme rendendolo attuale.



Scoprite con noi l'intera collezione.