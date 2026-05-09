

Niente trasparenze, intimo a vista e ciabatte infradito ma non solo: scoprite quali sono le cose che dovreste evitare di indossare a un matrimonio in estate

Puntuale come un invito a nozze arriva, stagionalmente, anche un capitolo dedicato a quello che non si dovrebbe indossare a un matrimonio.

In un'epoca in cui vige sicuramente maggiore libertà in fatto di stile, ci sono delle piccole regole o tradizioni che abbiamo spesso ricordato e suggerito di non infrangere.

Ma in questa estate 2024, questo capitolo, si fa più bollente delle temperature che stanno avvolgendo il Bel Paese. Tutto merito dei soliti influencer e volti noti dei social che hanno creato scompiglio a suon di comparsate, a nozze, con intimo a vista e abiti che per tutto andrebbero bene tranne che per una cerimonia (soprattutto se i protagonisti dell'evento, sentite bene, non siete voi).

Grazie a mutande in bella vista e trasparenze che alla fantasia più che poco lasciano niente, il solito veto per bianco, nero e rosso e per gli accessori troppo sportivi come jeans e sneakers, ci sembrano quasi scontati. E invece si sa che ogni tanto un piccolo remind non può che fare bene.

Eccoci qui perciò con un piccolo elenco di cosa non sarebbe opportuno indossare per una cerimonia estiva, a meno che non faccia parte di un dress code preciso. O di un eccesso di vanità...

Il bianco? Dimenticatelo!

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La regola che non si indossa il bianco a un matrimonio la diamo alquanto per scontata. Ingenuamente, perché a guardarsi bene intorno c'è ancora chi proprio non intende rinunciare al bianco o ad altri colori molto chiari anche in queste occasioni, peggio ancora se scelte proprio per un abito lungo.

Si sa che l'estate è la stagione delle nuance più fresche e delicate, ma per un giorno si può lasciare che queste siano prerogativa della sposa.

I colori fluo

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Le altre regole cromatiche in fatto di matrimoni si riferiscono al nero (colore del lutto) e al rosso, considerato un tono troppo acceso. Allo stesso modo, dato che in estate spuntano come le zanzare al tramonto, i colori fluo (giallo, rosa, arancio, quello che volete) stonano parecchio con il contesto di una cerimonia nuziale.

Il motivo? Oltre a non essere il diretto sinonimo di eleganza, attirano troppo l'attenzione. Una cosa che, come detto poco più su, non deve certo ricadere sugli invitati.

Gli abiti stile copricostume

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Il caldo può giocare brutti scherzi e c'è chi, davanti a un invito elegante, non riesce proprio a mettere da parte quell'abitino effetto copri costume con cui ci si sente tanto comodi e freschi.

Purtroppo s'ha da fare: evitate spalline troppo sottili, pattern e materiali che vi vanno sembrare appena rincasate da una giornata in riva al mare.

Le trasparenze con intimo a vista

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Pensavamo non ci fosse bisogno di spiegarlo, ebbene, sempre più scoviamo look naked effect durante le cerimonie.

Abiti in pizzo o trasparenze con sotto l'intimo a vista, quando va bene perché talvolta sotto può non esserci addirittura nulla (parliamo in particolare della parte superiore). Originali sicuramente, eleganti anche no.

Le infradito

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Altro giro altro "ma davvero c'è bisogno di dirlo?". Sì, c'è bisogno di dire che indossare delle infradito, ormai sdoganate anche in città, non è esattamente la trovata più chic.

Salvo i matrimoni con i piedi nella sabbia, che si possono comunque gestire con un sandalo più delicato, le infradito non si dovrebbero mai vedere in un'occasione formale.

Gli shorts e i look no pants

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Sulla scia delle trasparenze arriva anche uno dei trend di stagione, il look no-pants ovvero effetto senza pantaloni.

Non esattamente uno degli abbinamenti più indicati per accompagnare gli amici all'altare, che vale anche per micro shorts che si possono facilmente sostituire con un paio di bermuda sartoriali.