Dedicata quest’anno al tema “Materials in Flux”, Prada Frames l’evento, curato da Formafantasma e ospitato al Teatro Filodrammatici, che indaga la relazione tra design e ambiente. Per questa edizione della Milano Design Week, la Maison ha deciso di promuovere una riflessione sulla produzione di materiali di scarto e sull’uso di tessuti a basso impatto ambientale. I lavori del simposio, basati sugli studi dell’antropologo britannico Tim Ingold, esplorano il concetto di rifiuto e mirano ad approfondire le dinamiche che regolano le infrastrutture dei rifiuti e ad analizzare la complessa relazione tra materia ed ecosistemi. Lo spazio è stato allestito con una serie di arredi e lampade di Azucena, marchio del Gruppo B&B Italia. Una selezione di pezzi iconici, disegnati dall’architetto Luigi Caccia Dominioni a partire dalla fine degli anni ’40.



L’Original Timberland® Boot ha appena festeggiato il suo 50° anniversario e per celebrare questo compleanno speciale, il brand ha presentato alla Triennale Milano il nuovo progetto “Timberland® x Suzanne Oude Hengel Future73”, un’installazione immersiva di Intelligenza Artificiale creata da OUCHHH - studio creativo specializzato in nuovi media - che coinvolge sei visionari da ogni parte del mondo chiamati a reinterpretare con il loro tocco l’iconico Yellow Boot. Tra loro, la ricercatrice della maglieria, tecnica e designer, Oude Hengel, che ha dato vita alla prima versione in maglia dell'iconico Original Yellow Boot. Suddivisa in tre capitoli, l'installazione di AI si apre con un mosaico di immagini d'archivio del Timberland Premium 6-Inch Boot; il secondo capitolo è costituito da un modello realizzato grazie all'intelligenza artificiale e ispirato alle tecniche di maglieria di Oude Hengel; mentre il capitolo finale sfrutta l'intelligenza artificiale per creare un'opera unica attraverso la combinazione dei dati di Timberland e di Oude Hengel - un'incarnazione visiva del progetto Future73.



La leggerezza è il fil rouge della collaborazione tra Falconeri e LAGO, una delle aziende più influenti dell’interior design italiano. In occasione della 61° edizione del Salone del Mobile di Milano, infatti, LAGO ha customizzato per Falconeri la libreria Air, uno dei suoi progetti più iconici: una struttura in legno leggera nelle linee e nelle forme, in cui mensole e contenitori sono sospesi su lastre di vetro trasparente. Proprio come accarezzando una delle maglie in Cashmere Ultrafine di Falconeri, si prova la sensazione di essere avvolti dal più soffice dei tessuti, così trovandosi davanti libreria Air di LAGO sembrerà di fluttuare nell’aria, liberi dalla gravità. E la leggerezza sarà anche la protagonista dello speciale evento “Cashmere in the air” che si terrà il 20 aprile nel negozio Falconeri di via Montenapoleone - angolo via Alessandro Manzoni - durante il quale ogni mensola della libreria verrà colorata dagli esclusivi Pantoni del Cashmere Falconeri.



In vista del Fuorisalone, Frette, brand italiano di lifestyle e biancheria di lusso, ha dato vita a una speciale esperienza digitale immersiva e multisensoriale grazie alla collaborazione con l’artista Alberto Maria Colombo che ha realizzato un'installazione nata per celebrare “Naturalismo”, la prima collezione di biancheria da letto 100% organica del marchio. L'installazione “Created by Nature. Crafted by Frette”, basata sull’intelligenza artificiale, proietta gli spettatori in un’oasi ultraterrena che sprigiona tutta la forza e la bellezza della natura ed è costruita su una base di schermi LED che riproducono contenuti generati dall’esclusivo algoritmo AI ideato dall’artista. Al suo interno, migliaia di immagini che rievocano il tema dei fiori, e della natura, per dare vita ad un video dinamico e in continua evoluzione. L’esperienza che ne deriva, arricchita da effetti sonori, proietta in una dimensione eterea e onirica. L’installazione sarà aperta al pubblico fino al 23 aprile presso la boutique Frette di via Alessandro Manzoni 1.



Si chiama “Merging and Emerging” l’esposizione di design contemporaneo presentata da MOVIMENTO, galleria nomade di collectible design nonché aggregatore di designer e brand emergenti. Questa esposizione è la rappresentazione concreta della filosofia di MOVIMENTO ed enfatizzata, dal concept che vede la partecipazione di oltre 60 designer provenienti da tutto il mondo e dalla scelta di utilizzare due diverse location- nel cuore della città - ognuna con la sua identità e tutte unite da una forza comunicativa capace di creare un mini distretto del design. I due spazi ospiteranno la sesta mostra fisica di MOVIMENTO che presenta una selezione globale di oggetti di design contemporaneo, ognuno dei quali offre una finestra sulla scena mondiale. Molti degli oggetti in mostra sono inediti, come lo specchio “La Celebración” la cui cornice è tessuta a mano in fibra naturale, “Bright Things”, le lampade da terra realizzate a mano con strati di gesso e colorate con pigmenti grezzi o la seduta “Chair 0.1” la cui superfice bianca è in contrasto con il telaio interno in metallo. A firmare Il concept di questo nuovo progetto espositivo, Futuresigns: studio di design e architettura con base a Milano e Londra che lavora attraverso sperimentazione, ricerca e praticità funzionale con influenze trasversali tra cui design, cultura, moda e sostenibilità.



Lanciata in occasione della Design Week anche la nuova collaborazione tra 7 For All Mankind e l’artista Giotto Calendoli, fondatore del brand “Handle with Freedom”. Fino al 23 aprile, nello store milanese di via Manzoni, saranno presentati il progetto CAN YOU FLY, nato con l’obiettivo di trasmettere i valori comuni all’artista e al brand e di invitare i singoli individui ad esprimere la propria idea di volo, insieme alla capsule collection disegnata da Giotto Calendoli. Una linea realizzata sui classici items denim del marchio, presentata in occasione dell’evento inaugurativo e il cui ricavato sarà devoluto ad una associazione benefica.



Si chiama “Ritratti” ed è un progetto che unisce moda, arte e design, quello presentato durante la Design Week da Plan C. La fondatrice e direttrice del brand Carolina Castiglioni ha infatti voluto esprimere ancora una volta la sua creatività e ha ideato una capsule collection in edizione limitata che sarà esposta, fino al 23 aprile, su un carillon rotante a grandezza naturale, alla Galleria Il Vicolo di Milano. Partendo da una selezione di stampe precedentemente utilizzate sui capi di Plac C e da una serie di foto scattate personalmente nel suo tempo libero, la designer ha dato vita delle sculture – realizzato a mano da artigiani milanesi -che raffigurano lei, i figli e uno dei loro amici. In più, Carolina ha anche ricreato alcuni elementi delle sculture – come intarsi su maglioni in mohair e come ricami di paillettes sulle pencil skirt. E gli elementi grafici tratti dalle stampe appaiono anche su quattro diversi tappeti sviluppati su licenza dal marchio francese di homeware Trame Paris. Nei giorni del Salone del Mobile, la Galleria Il Vicolo di Milano ospiterà anche un pop-up store, dove la limited edition, che includerà anche tote bag in tela e camicie stampate, sarà disponibile per l'acquisto. E dopo il debutto milanese, il progetto "Ritratti" farà tappa in diverse location nel mondo tra cui New York, Berlino, Tokyo e Miami.



Svelata durante la Design Week milanese, anche “Smiling to the Dolcevita” la nuova speciale collaborazione nata tra Manuel Ritz e Guzzini. Fino al 28 aprile le vetrine del flagship store Manuel Ritz di via Solferino a Milano saranno animate da due installazioni complementari dedicate proprio a questa nuova partnership tra i due brand simbolo del Made in Italy. Mentre una vetrina sarà dedicata a Guzzini ed esporrà i prodotti della collezione “Dolcevita”, disegnata da Pio e Tito Toso e realizzata con plastica bio-based derivata da scarti e residui di biomassa vegetale, quindi rinnovabile, di origine non fossile. L’altra avrà come protagonista Manuel Ritz, con un’installazione knolling verticale di un look della collezione maschile e uno di quella femminile che trova la sua massima espressione nel color-block fucsia e blu elettrico dei due completi, abbinati alle iconiche sneakers. Comune denominatore dei due display, il colorato backdrop degradé che riprende le tonalità della collezione Dolcevita e di quella di Manuel Ritz.



Quest’anno Levi’s festeggia un traguardo importante: il 150° anniversario dei jeans 501®. Per l’occasione il brand ha lanciato “The Greatest Story Ever Worn”, una campagna che celebra quest’icona mondiale e il suo ruolo in importanti momenti storici e culturali, rendendo omaggio alle incredibili storie raccontate dai fan dei jeans 501® per ispirare le nuove generazioni a scrivere nuovi capitoli della sua inimitabile storia. Oltre alla campagna, il brand ha pensato anche di raccontare la storia e i valori del 501® con un murale dalle dimensioni monumentali, un’opera d'arte iconica proprio come il modello che celebra. A realizzarla, l'artista internazionale del denim Ian Berry che ha dato vita al più grande murale in denim mai realizzato, composto da collages di jeans 501® riciclati. Un vero e proprio omaggio ai cowboy del 1880, ai punk degli anni ’90, alle comunità queer degli anni ’70 e a tutti coloro che hanno reso il 501® un capo senza tempo. Fino al 26 aprile, in occasione della mostra-evento “INTERNI Design Re-Evolution”, The Greatest Story Ever Worn verrà raccontata in uno dei luoghi più iconici della città, nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano dove sarà svelata ufficialmente con uno speciale unvealing party prima di arrivare a Madrid (a partire dal prossimo 4 maggio).



Presenterà in anteprima mondiale le sue nuove collezioni, proprio nella settimana del Salone del Mobile, Montblanc che svelerà le ultime novità nel cuore di Brera, all’interno del Temporary Store “The Library Spirit” che sarà aperto al pubblico fino al 23 aprile. “Le librerie sono fonte di conoscenza ed emozioni, posti in cui le parole rimangono custodite per l’eternità, espressione della forza immaginifica dell’autore attraverso il tempo. Si tratta di luoghi strettamente legati all’identità di Montblanc che da sempre celebra la forza delle parole e il modo in cui plasmano la nostra identità culturale collettiva. Invitiamo le persone a entrare in questo affascinante universo per lasciarsi ispirare, imparare qualcosa di nuovo, mettersi alla prova”, ha spiegato Marco Tomasetta, direttore artistico del brand. Ispirato proprio all’atmosfera delle biblioteche, il temporary store ospiterà le nuove creazioni di pelletteria, strumenti da scrittura, cartoleria e nuove tecnologie insieme ai workshop e alle altre attività in programma che permetteranno ai visitatori di conoscere più da vicino il mondo della scrittura. Negli stessi giorni, nel flagship store di via Montenapoleone alcuni artisti realizzeranno customizzazioni uniche mentre una speciale animazione animerà le vetrine della boutique in Galleria Vittorio Emanuele.



Un arcobaleno realizzato da 540 miniature di giacche di velluto – capo iconico del brand - che sembrano sospese nel vuoto: è l’installazione realizzata da LABO.ART per la Design Week di Milano. In occasione della mostra-evento presso lUniversità degli Studi di Milano, il brand ha voluto interpretare il tema di "INTERNI Design Re-Evolution" attraverso la metafora dellevoluzione di organismi semplici. Il bruco che diventa farfalla, che vuole evocare il passaggio dalla semplicità alla complessità. Ludovica Diligu, founder del brand LABO.ART, ha scelto per questa installazione una scala cromatica che segue ed emula proprio la meraviglia naturale dell’arcobaleno.



Presenterà la sua Home Collection durante la Design Week, AVANT TOI che è partner tecnico della mostra “Rainbow. Colori e meraviglie fra miti, arti e scienza”, aperta al MUDEC di Milano fino al prossimo 2 luglio. Brand noto per le sue collezioni fortemente legate al mondo dell’arte, con una speciale esposizione nella Sala delle Culture “Khaled Al-Asaad” del MUDEC, AVANT TOI svelerà la sua nuova collezione Casa e una selezione di pezzi unici di maglieria inseriti in allestimenti innovativi, insieme ad un’opera creata dal direttore artistico del marchio che il 20 aprile sarà il protagonista di una live performance di action painting che mostrerà le tecniche utilizzate e il retroscena dietro le creazioni delle collezioni AVANT TOI. Ed è proprio grazie a questa collaborazione che è stata possibile la ristampa di “The Rainbow Book”, il catalogo della storica mostra “The Rainbow Show” allestita nel 1975 a San Francisco.



Parteciperà a questa nuova edizione del Fuorisalone con l’installazione “House of AIRism” ideata dall’artista Alberonero e con una serie di altre experience in calendario, Uniqlo che fino al 23 aprile darà al pubblico la possibilità di scoprire nel dettaglio la tecnologia AIRism. Per l’occasione, Alberonero ha realizzato due diverse installazioni nello store di Cordusio: una creata per le vetrine laterali di via Dante dedicata alla leggerezza e alla trasparenza dei tessuti, l’altra allestita nel giardino dove luci e ombre si alternano per modellare un'originale variazione sulla tonalità del bianco. Inoltre, per tutta la settimana, il brand ha organizzato tante diverse attività – tra cui una masterclass immersiva di investigazione e appropriazione corporea tenuta da Macia Del Prete e il suo Collettivo Trasversale, una lezione di yoga, tre sessioni di corsa di cinque chilometri in collaborazione con Gazzelle on the Road e la live performance de Il Collettivo Trasversale - presso lo store UNIQLO Cordusio. Tutti appuntamenti ai quali i visitatori possono prendere parte prenotandosi gratuitamente sul sito ufficiale del marchio. E per l’occasioni, i partecipanti, chiamati a testare le proprietà dell'abbigliamento AIRism, riceveranno in regalo un gift.



Un viaggio in un universo idilliaco in cui i pattern di Simone Guidarelli Home incontrano walldesign ed elementi d’arredo: è “Voleur de Fleurs” il nuovo progetto di Simone Guidarelli nato dalla collaborazione con Officinarkitettura, produttore e distributore in esclusiva delle wallpaper, e Matrix International per la parte di elementi d’arredo. All’interno degli spazi del Macha Café, la nuova carta da parati si distingue per la sua natura verdeggiante della giungla, per le scimmiette che si arrampicano sulle piante per rubarne i fiori e i frutti e per gli anemoni, simbolo di un sentimento intenso, ma delicato, accostati alle scimmie che rappresentano la generosità di donare a qualcuno che si ama. Nella sala principale del locale spiccano il walldesign di Officinarkitettura Exotic Jungle white, con carta da parati Eco, in cellulosa e PVC free, dai colori brillanti, e i nuovi complementi di arredo di Matrix International, come i pouf Jardin Marrakech, declinati nei pattern Exotic Jungle pink e Damask pink. Nel secondo spazio, più intimo e riservato, i colori si fanno più tenuti e l’Exotic Jungle si tinge di avio. Qui Simone Guidarelli sceglie di inserire i pouf in Damask pink e la nuova Love Bench, creata in collaborazione con Matrix International.



È un mix tra una mostra e un’esperienza multisensoriale “The Rhythm of Valextra”, il nuovo progetto di Valextra che celebra sia le preziose creazioni del brand che il loro processo di lavorazione. Attraverso la lente artistica del design-duo londinese Isabel + Helen che ha creato una speciale installazione scultorea, il brand celebra così la fluidità progettuale che caratterizza la funzionalità e l'attitudine di tutte le sue creazioni. Le esplorazioni di Isabel + Helen sul movimento e sui suoi meccanismi, prendono vita in una mostra sugli strumenti e le tecniche distintive di Valextra. Dai pennelli utilizzati per dipingere a mano i caratteristici bordi Costa laccati nero, alle forbici per tagliare la pelle Millepunte, fino alla chiusura brevettata, iconica della borsa Iside, “Twist-Lock”. L’installazione ripropone quindi gli strumenti e le tecniche del brand. Per questa nuova edizione del Salone del Mobil, in omaggio al processo di lavorazione delle creazioni Valextra, gli strumenti dell’atelier tornano così in Boutique a Milano.



Svelerà la sua nuova collezione Outdoor in occasione del Fuorisalone 2023, Laura Urbinati che su un set che “rievoca piscine e bolle di sapone e capace di accogliere oggetti del tempo libero in una dimensione lounge e di divertimento” renderà omaggio a tutti quegli oggetti che l’hanno circondata per tutta la sua infanzia al Gambrinus, mitico stabilimento balneare del litorale romano, luogo di inestimabile bellezza d'altri tempi. La collezione è una vera e propria rivisitazione dei classici arredi living, adatti a un uso esterno ma pensati anche per arredare gli spazi interni. A impreziosirli, le stampe esclusive prese dall’archivio della designer utilizzate per customizzare una serie di oggetti come brandine, ombrelloni, sedie a sdraio, amache, materassini e cuscini pouf. Per la presentazione, nell’atelier di Viale Col di lana 8 è stata allestita una speciale installazione realizzata dall’art director Sergio Colantuoni, uno spazio sognante e paradisiaco dove ci si imbatte in enormi bolle e si accede in un luogo magico fatto di meditazione e relax all'aria aperta.



È firmata dall’architetto, designer e artista umanista Gaetano Pesce, “Vieni a vedere” la nuova installazione immersiva, allestita all'interno del negozio Bottega Veneta di via Montenapoleone, che utilizza resina e tessuto per creare un'esperienza unica per il visitatore che la attraversa e fa da cornice a un'edizione di borse realizzate da Bottega Veneta per l'artista seguendo i suoi disegni. L'installazione sarà aperta al pubblico fino al 22 aprile e in questi giorni sarà possibile acquistare anche l'edizione d'artista delle borse realizzate a mano. Ispirate alle montagne e alle praterie, le borse rievocano gli anni della sua giovinezza in Italia, nei pressi delle montagne ad Este, e le praterie americane, un riflesso del luogo in cui vive oggi. L'iconico intrecciato, realizzato dagli artigiani di Bottega Veneta, viene utilizzato in questa occasione in modo inedito, partendo proprio dai disegni di Pesce. Le montagne e le praterie sono riflesse nelle tecniche di lavorazione artigianali. Ogni borsa in nappa intrecciata è dipinta ad aerografo, evocando lo stile di Pesce nella resa ad acquerello delle montagne. Per le praterie viene utilizzata una tecnica all'uncinetto con pelle in sette tonalità di verde che evocano le distese d'erba. Queste edizioni d'artista sono limitate, numerate e certificate individualmente: “My Dear Mountains” è realizzata in 15 modelli, mentre 'My Dear Prairies' è disponibile in sole 3 varianti. Per celebrare questo progetto, ai visitatori saranno regalati un poster disegnato da Pesce e dei cioccolatini dipinti a mano da Peyrano, lo storico chocolatier torinese.



Nata dalla collaborazione tra Fabiana Filippi e l’artista Matteo Nasini, “Secret Garden” l’installazione che durante il Salone del Mobile, fino al prossimo 23 aprile, sarà ospitata all’interno della boutique di via della Spiga 7. Brand che da sempre alimenta un legame speciale con il mondo dell’arte e della cultura, attraverso iniziative volte alla conservazione e al recupero di opere artistiche, Fabiana Filippi apre ora le porte di questo speciale microcosmo composto da una selezione di opere che esplorano le qualità espressive del tessile e la sua capacità di dare vita a forme e immaginari onirici, fuori dal tempo e dallo spazio. Uno spazio in cui i visitatori sono invitati a entrare e costruire un proprio percorso percettivo e contemplativo, in cui la dimensione tattile e materica gioca un ruolo di primaria importanza. L’elemento tessile è l’assoluto protagonista con coloratissimi arazzi, sculture dal fascino primordiale ed elementi architettonici rivestiti interamente di lana che creano una scenografia astratta, che dialoga in modo suggestivo con il DNA delle collezioni di Fabiana Filippi, marchio che ha fatto della tradizione artigianale nella lavorazione dei filati la sua cifra distintiva.



Le fantasie iconiche di LaDoubleJ sono le protagoniste della speciale collezione di Wallpaper presentata dal brand in anteprima proprio in occasione della Milano Design Week. Per celebrare questo nuovo progetto, il brand ha rinnovato con la sua carta da parati dalle stampe energiche i bagni di alcuni celebri locali milanesi, come Pasticceria Cucchi, Pasticceria Cova, Giacomo Bistrot, Apophis Club, Fioraio Bianchi Café, Vasiliki Kouzina, LDJ Store e Trattoria Torre di Pisa, completamente trasformati dai nuovi pattern floreali, esotici e geometrici. "Le persone ci hanno chiesto di realizzare una carta da parati fin dall’inizio della storia delle stampe di La DoubleJ, e siamo così contenti di aver finalmente accolto la richiesta” ha spiegato la fondatrice del marchio J.J. Martin che ha poi aggiunto “abbiamo pensato che il luogo più inaspettato per le nostre stampe, sarebbe stato il bagno. Quindi, perché non presentare alcune delle nostre migliori stampe nei bagni di alcuni dei nostri luoghi preferiti di Milano?".



Pronta a trasformarsi in un gazebo floreale, la boutique di via della Spiga di Genny che in occasione della nuova edizione del Fuorisalone ha scelto diversi partner progettuali con cui celebrare la sua iconica orchidea. Da questa collaborazione sono nati 17 vasi realizzati da Corsi Design per il progetto “Genny Orchid Gazebo” che adorneranno la vetrina e alcune aree dello store. Per l’occasione la vetrina del negozio diventerà una vera e propria serra creativa di orchidee incorniciata dall’esclusiva installazione firmata dall’illustratore Jacopo Ascari. Il brand ha selezionato le piante in collaborazione con ALAO, associazione senza scopo di lucro che lavora a favore della divulgazione e dello sviluppo della conoscenza botanica nel mondo delle orchidee. Il progetto, prevede infatti il completo recupero ecologico di tutti gli esemplari esposti che il brand concederà gratuitamente ad ALAO consentendone l’utilizzo all’interno dei programmi istituiti dall’associazione per promuovere l’educazione alla coltivazione, conservazione e riproduzione delle orchidee.



Presentata con un cocktail party nello store milanese di Corso Garibaldi, la nuova collezione di biancheria per la casa e complementi di arredo di Gabel ispirata ai disegni e alle fantasie del designer Ken Scott. “Ken Scott è stato uno tra i protagonisti più originali e imprevedibili della moda. Amato dalle star del cinema, nobili e celebrità italiane e internazionali. Non poteva che attirare la nostra attenzione! E, dopo un’attenta selezione tra migliaia di disegni dell’archivio della Fondazione Ken Scott, è nata questa collezione esclusiva” ha raccontato il presidente del brand. Le nuance accese e solari, gli accostamenti imprevedibili e i fiori gioiosi che sono il segno distintivo del designer prendono ora forma in questa nuova collezione, una proposta a 360° per tutti gli ambienti della casa (per camera da letto, soggiorno, cucina e bagno) fatta di colori pop, energia e originalità.



Celebrato con un grande evento nello store di via Alessandro Manzoni 24, “Upcycling Denim Green Couture” il nuovo progetto di Twinset che pone l’attenzione sull’importanza di evitare sprechi nella moda e che mira a riproporre sul mercato alcuni capi realizzati anni fa ma arricchiti da modifiche che gli conferiscono un aspetto totalmente diverso, grazie alle mani esperte delle ricamatrici che trasformano il denim in un prodotto dal sapore artigianale. Il risultato è una capsule in edizione limitata composta da giubbotti con rose di raso, gilet con inserti di fiori, gonne e jeans ricamati o decorati con fiori, micro perle, cristalli e trattamenti tie-dye. Tutti capi che conservano l'etichetta originale ma il cui cartellino è in carta riciclata dal macero dei jeans. Un esempio su come dare nuova vita ai pezzi già presenti nel guardaroba evitando inutili sprechi. I capi della capsule si possono già trovare in 10 boutique selezionate e online.



Insieme per il Fuorisalone 2023, MooRER, marchio veneto di luxury outwear, e l’artista e curatore italiano Velasco Vitali, che per l’occasione hanno dato vita a una speciale collaborazione che rende omaggio al mondo dell’arte. Nello store milanese di via Montenapoleone, in cui fino al 23 aprile saranno esposte le opere dell’artista, i visitatori saranno coinvolti in una speciale esperienza multisensoriale e un'installazione offrirà un punto di vista nuovo ed inaspettato sia sulle collezioni del brand, che sulle sculture presenti. In questi giorni in fatti, il flagship meneghino ospiterà le collezioni ideate da Moreno Faccincani e le opere di Velasco Vitali, che trasformeranno lo store in una vera e propria galleria d'arte. Ad affiancare i capispalla di MooRER, vi sarà parte dell'opera Branco di Vitali, composta da 54 sculture in ferro, corten, resine e bitume, acciaio e oro, che rappresentano cani a grandezza naturale, metafora dello scontro tra il bene e il male. "Sono molto fiero di collaborare con Velasco Vitali, un artista visionario e al quale mi sento legato per molti valori comuni, dalla voglia di creare qualcosa di unico, all'attenzione alla ricerca, ai dettagli, alla valenza simbolica di ciò che esprimiamo attraverso ciò che creiamo, siano essi capi di abbigliamento o opere d'arte, al legame con la nostra terra e all'eccellenza della produzione Made in Italy. Le sue opere sono affascinanti e d'effetto, sono coinvolgenti e sorprendenti e sono certo che l'effetto che creeranno all'interno del nostro store milanese sarà magnetico", ha raccontato Moreno Faccincani, fondatore di MooRER.



Presentate negli spazi de La Pelota, nel cuore di Brera, le nuove creazioni di Hermés per la casa. Una collezione dalle forme semplici e dalle linee leggere che si distingue per il suo stile elegante e sofisticato. Tra i complementi d’arredo svelati nel corso della Design Week, spiccano la poltrona in pelle e legno, una sedia d’ispirazione anni ’30 e un divano dalla silhouette senza tempo. I mobili dal design essenziale sono realizzati con materiali pregiati – come bronzo, vetro, pelle e legno – e la loro bellezza sembra essere immune al passare del tempo. Il savoir-faire si esprime attraverso elementi come la soffiatura del vetro per le lampade, la tappezzeria tradizionale per la sedia o il ricamo a mano per i tappeti dai motivi grafici. Eleganti anche i colori, tenui e delicati, scelti per dar vita a questa collezione che si alternano a raffinate stampe equestri che esaltano servizi da colazione in porcellana, tappeti e plaid.



Ospiterà nel suo store di Corso Garibaldi 1257 a Milano, un’opera ideata dal designer francese Ambroise Maggiar in collaborazione con CRILOI, Atelier VM che durante questa edizione della Design Week trasformerà la sua boutique in un vero e proprio spazio espositivo. Per realizzare GALLERIA, uno speciale set di portacandele, l’universo di Maggiar, profondamente influenzato dalla storia del design italiano e dalla sua architettura, si è sposato perfettamente con la visione di Cristina Loi, designer e fondatrice di CRILOI. Un incastro perfetto, proprio come l’opera composta da due elementi speculari realizzati in marmo bianco di Carrara e marmo verde Guatemala, scolpito a mano dagli artigiani delle cave storiche della Toscana. GALLERIA può contenere da una a tre candele e i suoi bordi sono appositamente smussati per evitare che la cera fuoriesca dalle sfaccettature. Una combinazione decorativa e funzionale dove gli archi contemporanei giocano con volumi e contrasti, passando dai blocchi di diverso colore in un’interessante alternanza cromatica.



Per Triumph l’arrivo della Design Week è stata l’occasione per presentare ufficialmente la nuova collezione, che celebra l’espressione artistica e il talento femminile, realizzata in collaborazione con il brand lifestyle Wildehouse. Una collezione composta da capi di homewear e swimwear dai colori vivaci e dalle stampe vibranti che si distinguono per i loro fit inclusivi, pensati per valorizzare le forme femminili ed esaltare l’unicità e la bellezza di tutte le donne. Il 20 aprile, con un super evento organizzato all’interno dello store Triumph di Piazza Cordusio, il pubblico potrà scoprire la nuova limited edition e assistere a una speciale live art performance durante la quale una serie di artiste e artigiane daranno prova della loro creatività e realizzeranno le loro opere dal vivo, davanti agli occhi dei visitatori. Inoltre, proprio per festeggiare il lancio di questa capsule, Triumph ha invitato la designer e fondatrice di Wildehouse, Kerry Tighe, a creare per il pubblico le sue illustrazioni iconiche. “Supportare il talento femminile nel mondo è un’autentica vocazione per noi e la collaborazione con Wildehouse ne è un chiaro esempio. Lanciare questa collezione durante la Milano Design Week, con un evento in negozio che chiamerà a raccolta diverse artigiane, ci permette di presentare non solo la collezione Triumph x Wildehouse, ma anche di celebrare la pluralità delle doti impressionanti delle artiste. Triumph crede fermamente nel potere delle donne di esprimere sè stesse attraverso il proprio stile personale, una convinzione a cui questa collaborazione vuole rendere omaggio”ha spiegato Sian Thomas, Head of Design di Triumph.



Presentate durante questa edizione del Salone del Mobile anche le collezioni “Etro Home Interiors” e “Etro Home Collection” di Etro, entrambe ideate dal direttore creativo Marco De Vincenzo. Per l’occasione, il brand ha svelato “Woven Spectrum”, l’installazione realizzata in collaborazione con l’artista americana Amy Lincoln e allestita nella boutique di Via Pontaccio 17. Un’opera composta da 4 artwork, che esaltano la connessione con la natura attraverso disegni di foglie, alberi, onde e nuvole dalle sfumature mutevoli, con cui sono state create una serie di coperte in cashmere jacquard. Fino al 23 aprile, nello show room di Via Spartaco 6, i visitatori potranno andare alla scoperta della nuova “Etro Home Interiors”, un’esplosione di fantasie geometriche tonali e configurazioni modulari sui toni del verde, del blu e dei colori della terra, alternate a fantasie floreali come il tessuto jacquard Pluma. E fino al 23 aprile si potrà ammirare anche la nuova “Etro Home Collection” che include quattro mondi décor legati alla storia, al logo, all’iconografia e all’estro figurativo della Maison, su materiali come la porcellana, il legno, il metallo e i tessuti pregiati.



Continua la collaborazione tra Dior e Philippe Starck che per questa nuova edizione del Salone del Mobile hanno presentato la nuova poltrona Monsieur Dior, un vero e proprio omaggio al couturier. “Dopo la Medallion Chair, svelata nel 2022 è stato naturale allargare la famiglia con Monsieur Dior, questa nuova poltrona” ha commentato l’architetto e designer francese. Proposta in diversi materiali e colori – come alluminio lucido o laccato, tessuto bouclé ecrù e toile de Jouy rosa, nero o arancio fluo - questa nuova icona si può scoprire a Milano fino al 23 aprile negli spazi di Palazzo Citterio.



È “Apacheta” il nome del nuovo progetto realizzato da Cristián Mohaded per Loro Piana. L’artista e designer argentino ha firmato infatti un’inedita installazione, ospitata all’interno del Cortile della Seta a Milano, che per l’occasione si è trasformato in un paesaggio onirico ispirato alla tradizione andina. Cumuli di pietre che segnano sentieri e passaggi sulle Ande, le apacheta sono state costruite nel corso dei secoli dai viandanti che percorrevano quelle distanze e portavano una pietra dalla pianura alle alture, luoghi in cui venivano lasciate prima di attraversare un valico, come dono e ringraziamento allo spirito della Pachamama, la Madre Terra. Oggi diventano lo strumento del designer – che condivide con il brand valori come la passione per i materiali e l’artigianalità e l’amore per la provincia della Catamarca, luogo natale dell’artista e in cui il brand si procura la più rara e preziosa delle fibre naturali animali, la vicuña - per rendere omaggio alla natura e a portare l’attenzione sull’importanza della sostenibilità. Per tutta la settimana il Cortile della Seta si trasformerà in uno spazio fantastico in cui si ergono dodici torri fatte di pietra ricoperte di tessuti Loro Piana Interiors provenienti da vecchie collezioni. Al centro del Cortile della Seta, disposti tra le torri, anche i nuovi arredi progettati dal designer: una serie di divani, pouf, panche e tavoli di cortesia che presentano elementi in legno intagliato a mano. Il legno e il tessuto si fondono con un terzo materiale, la ceramica, i cui colori si ispirano alle lagune argentine, rosse o bianche, le stesse sfumature che colorano le torri. Inoltre, per tutta la durata del Salone del Mobile, il brand esporrà altre due installazioni esterne, una in Piazzetta Brera e l’altra in via Montenapoleone 27, nella corte della boutique Loro Piana.



Si chiama “Profilo” ed è il frutto della collaborazione tra Pal Zileri e la storica azienda italiana di design Estel, la nuova seduta presentata in occasione della Milano Design Week. Proposta in due diverse versioni, una destinata agli spazi pubblici e domestici e quella “lounge” pensata per le zone relax, la nuova seduta si distingue per il suo design contemporaneo e la sua anima green. “Profilo”, infatti, è concepita per essere montata a scatto, in modo da non utilizzare la colla, e dispone di scocche in polipropilene da riciclo industriale. Pal Ziler darà la possibilità ai propri clienti di scoprire e provare le nuove sedute nel suo flagship store di via Manzoni 38. E negli stessi giorni lo showroom di Presotto, diCorso di Porta Romana 2, ospiterà una selezione di look Pal Zileri per la primavera-estate 2023 portando la effortless attitude del brand all’interno degli spazi del Salone del Mobile.



Diventata una vera icona, grazie al suo design all’avanguardia, alla sua versatilità, alla sua robustezza e al suo carattere green-oriented, la linea di trolley GOTECH firmata da Carpisa è diventata GOTECH+ e il brand ha voluto presentarla proprio in occasione del Salone del Mobile. Approvata da “Save The Planet” e realizzata con l’80% di materiale sostenibile, questa nuova edizione della linea è un mix di abs e policarbonato provenienti da riciclo, con un notevole risparmio sia in termini di utilizzo di materie prime sia in termini di riduzione di emissioni di C02. E la grande novità è che il nuovo trolley sarà disponibile anche in 2 nuove taglie pensate per rientrare nei nuovi standard di bagaglio a mano gratuito richiesti dalle compagnie lowcost. “Siamo davvero orgogliosi che un brand come Carpisa ci abbia coinvolto in un progetto così ambizioso. Vuol dire che il nostro lavoro di sensibilizzazione e di azione è apprezzato. Con questa iniziativa, oltre ad aver permesso la realizzazione di un prodotto davvero orientato alla sostenibilità, avremo la possibilità di diffondere un messaggio importante, legato al tema ambientale, attraverso Carpisa, una realtà capillare su tutto il territorio italiano” ha spiegato Elena Stoppioni, presidente di "Save the Planet". Il nuovo trolley GOTECH+ è già disponibile in tutti gli store Carpisa e online su www.carpisa.it.



Prosegue la celebrazione del 30° anniversario di ANTEPRIMA che in occasione della Design Week presenta al pubblico, nella boutique di Corso Como 9, il dipinto dell’artista emergente Nami Yokoyama che è stato svelato con uno speciale cocktail party. L’amore è una delle filosofie cardine per il brand e per commemorare i 30 anni di storia del marchio, il direttore creativo Izumi Ogino ha voluto riesplorare il vero significato di questo sentimento. ‘’Il nostro Amore racchiude diversi contenuti; Amore per la manifattura, Amore per l’arte, Amore per la vita, Amore per le persone che ti circondano, ma qual è il vero significato dell’Amore?” ha detto Izumi che nella sua ricerca di bellezza, ha incrociato la pittrice Nami Yokoyama che ha realizzato la serie di dipinti di neon “Shape of Your Words”. La serie neon dell’artista raffigura la luce dei tubi neon, il loro circuito elettrico, i cavi e la struttura di sostegno nascosta dietro la luce abbagliante: un modo per comunicare l’importanza dei propri ideali e aspirazioni al pari del proprio lato nascosto sul quale non si può sorvolare. Oltre alla ricerca del vero significato di ‘Amore’, la luce del neon è stata interpretata come luce scintillante nel buio, a simboleggiare che Anteprima troverà il vero valore del guardare al passato per istruire il futuro nel trovare la propria luce.



Allestita nello showroom Tombolini di Piazza Berlinguer a Milano, “Piscuni”, la nuova installazione realizzata in collaborazione con Foro Studio che fa compiere ai visitatori un ideale viaggio nel tempo. L’opera è infatti uno speciale oggetto dal sapore ancestrale da usare in cucina per la preparazione di varie pietanze, realizzato in pietra grigia del Cilento. Concepito come il manifesto dei tempi che cambiano e degli archetipi che restano, Piscuni nasce da un piccolo monolite da cui vengono ricavate la superficie liscia d’appoggio, diversi spazi concavi e il battente sferoidale. Nella cavità più grande, è possibile pestare, sminuzzare e amalgamare diversi ingredienti, mentre nelle due più piccole si possono depositare sale, zucchero o spezie. Le scanalature parallele, inoltre, permettono di aumentare l’attrito tra gli ingredienti e la superficie del manufatto, per aprire frutta a guscio o battere carni. Un oggetto mostrato in anteprima alla Milano Design Week 2023 scoprendo così il ricco patrimonio culturale sotteso a Tombolini che anche nel design trova il modo per esprimere i suoi valori con collaborazioni che puntano all’eccellenza e all’unicità.



Due robot iconici, i personaggi di quei cartoni animati giapponesi che hanno fatto la storia: sono Jeeg Robot e Goldrake i protagonisti della nuova collaborazione nata tra Martino Midali e Ceramiche Puzzo. Per la Milano Design Week 2023 i due brand hanno infatti presentato 4 inedite opere, realizzate in terraglia bianca con la tecnica del colaggio e lavorate, rifinite e colorate a mano grazie a due tipi di cotture a 980 gradi e alla cristallizzazione. A identificare le anime dei diversi robot, i colori: c’è il Jeeg Robot arcobaleno che richiama la pace, il Goldrake rosa dal cuore rosso che inneggia all’amore e alla lotta contro la violenza sulle donne; il Goldrake verde e blu che lotta per la salvaguardia del Pianeta e il Jeeg oro che è stato dedicato al 40° anniversario di Martino Midali. “I robot dei cartoni animati giapponesi sono parte dell’immaginario collettivo che li identifica come rassicuranti portatori di pace: in questo periodo storico abbiamo bisogno di sapere che qualcuno o qualcosa veglia su di noi per proteggerci” ha commentato Martino Midali. Le sculture saranno esposte nella vetrina della boutique di via Mercato fino al 23 aprile. E inoltre, in occasione del Salone del Mobile, il brand ha creato una linea di shopping bag in tela che presentano gli stessi soggetti delle opere e il cui ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua di Milano, cooperativa sociale Onlus impegnata nel contrastare la violenza sulle donne.



Inaugurato in piena Design Week, il nuovo flagship store di via della Spiga di Baldinini che ha aperto una nuova boutique proprio nel cuore del quadrilatero della moda con un concept tutto nuovo, progettato dalla società Il Prisma con il contributo dell’architetto Stefania Tognoloni. Non un semplice store ma un luogo in cui sentirsi a proprio agio, accolti e guidati dallo staff nella scelta di uno stile unico e personale. “L’apertura del flagship di Spiga26 si inserisce nel piano di sviluppo e di rinnovamento che prevede nuove e importanti aperture nelle principali città europee. Il brand, che ha intrapreso un percorso di rebranding che ha coinvolto lo stile e l’identità visiva, oggi svela un’immagine moderna che riflette il suo nuovo posizionamento. Il nuovo store concept trae infatti origine dalla declinazione del nuovo logo, simbolizzato dal monogram B, ove la B si caratterizza per un fil rouge, come link fra passato e futuro.” ha commentato Christian Prazzoli, AD Baldinini. .



Adesso, brand di beauty & wellness, e CASA PARINI, marchio italiano che veste la casa con tessuti sostenibili e ricercati, annunciano durante il Salone del Mobile una nuova collaborazione il cui frutto è “La Notte calming CBD pillow mist”. Si tratta di un prodotto innovativo: uno spray per tessuti dall’azione rilassante. Formulato con olio di canapa, camomilla e lavanda, noti per le loro proprietà rilassanti, questo spray è l’alleato ideale per alleviare la sensazione di stress e godere di un riposo perfetto. Vegano e cruelty free, questo spray è già disponibile sugli e-commerce dei brand e in alcuni loro rivenditori selezionati.



