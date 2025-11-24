Da Gisele Bündchen a Lidsay Lohan: ecco cosa hanno indossato le star sul tappeto rosso dei Fashion Trust Arabia 2025.

Quello appena trascorso è stato un weekend molto speciale per il mondo della moda: sabato, infatti, negli spazi del National Museum of Qatar di Doha si è svolta la 7° edizione dei Fashion Trust Arabia.

L’evento, che mira a sostenere e valorizzare i talenti del Middle East e del Nord Africa, ha premiato una nuova generazione di creativi. Ma oltre ai riconoscimenti destinati ai designer emergenti, la serata ha celebrato anche figure già affermate nel panorama internazionale.

A partire dal "Trailblazer Award", premio consegnato a Zuhair Murad per il suo impegno e la dedizione nel promuovere il talento della regione, fino al riconoscimento speciale assegnato a Miuccia Prada.

La designer, infatti, durante l'evento ha ricevuto il "Lifetime Achievement Award" per il suo importante contributo a stile, cultura e innovazione.

Il premio, consegnato da Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidentessa dei Musei del Qatar e co-presidentessa della Fashion Trust Arabia, ha reso omaggio a Miuccia Prada per la sua capacità di ridefinire la moda contemporanea attraverso un approccio intellettuale al design, riconoscendo il suo patrimonio creativo come uno dei più influenti nel panorama della moda moderna.

La serata ha visto la partecipazione di special guest provenienti da tutto il mondo e, come sempre, sono stati i look di celeb e trend setter a catalizzare l’attenzione sul red carpet.

I più belli avvistati sul tappeto rosso? Scopriteli nella gallery a seguire.

I look delle star sul red carpet dei Fashion Trust Arabia 2025

Gisele Bündchen ha indossato un look Valentino della collezione “Fireflies” Spring Summer 2026 firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele e la borsa Valentino Garavani DeVain

Lindsay Lohan ha indossato i sandali Black Tie Sandals 105 di Aquazzura e gioielli Chopard

Natalia Vodianova ha indossato un abito della collezione Couture Primavera 1996 di Christian Lacroix e gioielli Chopard

Saja Kilani in Prada

Amelia Spencer ed Eliza Spencer in gioielli Chopard

Leonie Hanne ha indossato un abito di Georges Chakra e gioielli Chopard

Emma Roberts ha indossato un look Valentino della collezione Cruise 2026 firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele

Francesco Carrozzini e Anna Wintour

Yusra Mardini in Prada

Georgina Rodriguez ha indossato un abito da sera nero in ciniglia della collezione Autunno-Inverno 1993 di Azzedine Alaïa e gioielli Messika

Credits: GettyImage/ Courtesy of Press Office