La festa di Tv Sorrisi e Canzoni, Grazia e United Music ha aperto la settimana del Festival insieme ai suoi protagonisti. Con lo showcase mozzafiato della cantautrice italoamericana LP

Evviva Sanremo ha aperto le danze della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana in grande stile.

Il party esclusivo organizzato domenica 2 febbraio da Tv Sorrisi e Canzoni, Grazia e United Music è stato un appuntamento unico che ha riunito i mondi che ruotano attorno a questi tre nomi che non hanno di certo bisogno di presentazioni...

Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale leader nel mondo dell’entertainment che da sempre è punto di riferimento per il Festival; Grazia, il fashion magazine interprete della moda e dello stile italiano, e United Music, il progetto digital audio di RadioMediaset, sono i tre poli intorno ai quali si è creato un evento eccezionale.

Nella foto: la direttrice di Grazia, Silvia Grilli, e il direttore di Tv, Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali

Musica, glamour e uno showcase da brividi hanno reso la serata di domenica 2 febbraio indimenticabile per tutti gli oltre 300 ospiti.

Accolti presso l’Hotel Royal dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, dalla direttrice di Grazia Silvia Grilli, dall’amministratore delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi e dalla responsabile relazioni area spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni Rosanna Mani, gli invitati hanno potuto assaporare in anteprima un delizioso “antipasto” di quello che sarà il Festival di Sanremo.

All’evento hanno preso parte il direttore artistico e conduttore Amadeus insieme a Fiorello, ospite fisso delle cinque serate del Festival.

Non sono mancati all’appello i cantanti in gara a Sanremo, Diletta Leotta e Emma D'Aquino che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston e tanti, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della moda.

Nella foto: il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, la direttrice di Grazia Silvia Grilli, Fiorello, Amadeus e la responsabile relazioni area spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni Rosanna Mani

Da Francesca Cavallin a Federica Fontana ed Eleonora Pedron, i nomi sono moltissimi.

E come special guest, la cantautrice italoamericana LP ha intrattenuto tutti i presenti con un’esibizione live da brividi lungo la schiena.

Grazie al timbro unico della sua voce e ai ritmi avvolgenti delle sue hit, ha emozionato il pubblico a suon di canzoni come Girls go wild, il brano più ascoltato in radio nel 2019.

Evviva Sanremo inaugura alla perfezione un Festival che sarà un concentrato di musica ma anche di note fashion.

Con main sponsor Lancia Ypsilon Monogram, Pianegonda Jewelry, Puig Italia con Good Girl di Carolina Herrera e Tescoma, il party di Tv Sorrisi e Canzoni, Grazia e United Music è stato un successo che preannuncia quello del Festival!

Evviva Sanremo: i protagonisti del party L'Amministratore delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi con Silvia Grilli, direttrice di Grazia e Aldo Vitali, Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni

Gli allestimenti e i preparativi per il party Evviva Sanremo

La Direttrice di Grazia, Silvia Grilli, assieme a Elettra Lamborghini



Irene Grandi

La Direttrice di Grazia, Silvia Grilli con Federica Fontana davanti alla Lancia Ypsilon Monogram, tra i main sponsor della serata

Gli allestimenti e i preparativi per il party Evviva Sanremo



Flora Dalle Vacche con il profumo Good Girl di Carolina Herrera, tra i main sponsor dell'evento "Evviva Sanremo"

Achille Lauro

La cantante italoamericana LP durante lo showcase



La cantante italoamericana LP durante lo showcase

Tescoma, tra gli sponsor dell'evento Evviva Sanremo

Levante



Diletta Leotta

Francesca Cavallin accanto ai gioielli Pianegonda, tra i main sponsor dell'evento "Evviva Sanremo"

Piero Pelù



Francesco Facchinetti

Le Vibrazioni

La Lancia Ypsilon Monogram davanti all'Hotel Royal, location dell'evento



Francesca Cavallin, Eleonora Pedron e Federica Fontana

La cantante Elodie

Eleonora Pedron



Il direttore generale di Mondadori Media, Andrea Santagata con la moglie Martina

Rita Pavone

Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, la direttrice di Grazia Silvia Grilli e Fiorello



Francesca Cavallin

Miss Keta

Di Tescoma, sponsor dell'evento "Evviva Sanremo", la responsabile marketing e comunicazione Nicoletta Abeni e Chiara Pelati



Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.

Federica Fontana

Flora Dalle Vacche



Il vicedirettore generale lifestyle di Mediamond, Ruggero Rotta, la pr di Bros Manifatture, Patrizia Morini, la direttrice dei rapporti editoriali Lifestyle di Mediamond, Cristina Puja, e Ildo Damiano di Grazia.

