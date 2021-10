Il brand ha organizzato due live session nel suo negozio di Milano. Un’occasione per scambiare quattro chiacchiere con le stylist Giada Zappa e Sarah Misciali e far loro qualsiasi domanda. Ecco come partecipare.

Nell’ultimo servizio che abbiamo realizzato in collaborazione con Kocca abbiamo intervistato tre giovani ragazze con la passione per la moda che nello shooting hanno interpretato meravigliosamente tre grandi tendenze di questo autunno-inverno e ci hanno svelato anche qualche piccolo segreto di stile.

Giada Zappa, Lisa Iannello e Macy Fofana (la sua intervista sarà live da lunedì 11), ci hanno raccontato quali sono le loro muse di riferimento, quali sono i capi must che non mancano mai nel loro guardaroba e ci hanno dato tanti spunti interessanti.

Ma l’ispirazione non è mai troppa e proprio per questo il brand ha pensato di fare qualcosa di più e ha organizzato due speciali fashion talk.

Due live session, nel suo negozio milanese di via Dante 4, per dare la possibilità a chiunque voglia partecipare di rivolgere qualche domanda a chi di moda se ne intende! Due quindi gli appuntamenti da segnare in agenda.

Il talk con Giada Zappa

Il primo è quello con Giada Zappa, una delle protagoniste del nostro servizio, che Sabato 9 ottobre sarà nello store di Kocca dalle 17:00 alle 19:00 e poi in diretta anche sul suo account Instagram (@jadezzzzz) dalle 18:00 alle 18:45.

Il talk con Sara Moschini e Sarah Misciali

Il secondo fashion talk sarà invece il prossimo 16 ottobre. Sempre a Milano, nello stesso posto e alla stessa ora. Ad accogliervi nel negozio del brand, Sara Moschini, Head of Fashion di Grazia.it, e la fashion stylist Sarah Misciali che condivideranno chicche e consigli e saranno in diretta con una live, dalle 18:00 alle 18:45, sull’account ufficiale di Grazia (@grazia_it).

Non perdeteveli!