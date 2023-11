Basta con la solita uniforme! Dall'ufficio alla sera, ecco i suggerimenti dell'influencer per outfit originali

Andare in ufficio non è mai stato così chic: Ludovica Ragazzo ha scelto tra i capi della nuova collezione FW23 di Kocca quelli più adatti a lei e ha creato un mix and match di look per andare al lavoro.

Se siete stufe del solito pantalone nero e camicia bianca, o di capi insignificanti, negli outfit di Ludovica troverete suggerimenti di stile per i vostri appuntamenti di lavoro e non solo. Capi intercambiabili, da mixare in maniera diversa dal giorno alla sera.

Se infatti dopo l'ufficio avete un appuntamento con le amiche o con il fidanzato, il look si trasforma in un attimo. Lo vediamo nel mix shorts e stivale, che diventa adatto al lavoro grazie al blazer da sovrapporre.

Lo stesso accade con il completo brillante blu elettrico, che dona eleganza e femminilità alla mise da lavoro.

La tuta è elegantissima per andare in ufficio la mattina e diventa protagonista anche delle serate, per un cocktail party o un aperitivo.

Scopriamo di più su Ludovica nella sua intervista per Grazia.

Come è nato il tuo rapporto con la moda?

La mia affinità con la moda è in parte attribuibile alle influenze genetiche, poiché provengo da una famiglia che, in modo implicito, ha sempre dato molta importanza all'abbigliamento. In particolare, mia nonna è stata una figura significativa in questo senso. Ricordo con interesse le sue storie su come indossava minigonne mentre accompagnava le sue tre figlie a scuola (considerando il contesto dell'epoca) o il fatto che fosse spesso senza reggiseno. Credo di aver ereditato da lei una sorta di fascino per l'abbigliamento e l'attenzione per i dettagli nella moda.

Ci racconti un tuo ricordo collegato alla moda?

Uno dei miei ricordi più vividi è associato alle riviste di moda. Da adolescente, mi appassionavo alle immagini di modelle in abiti straordinari che trovavo su queste riviste. Passavo ore a sfogliarle e a ritagliare le pagine delle campagne pubblicitarie e delle sfilate più affascinanti. Poi attaccavo queste immagini su tutte le pareti della mia camera, creando una sorta di moodboard prima ancora di sapere cosa fosse davvero una moodboard! Era una forma di espressione personale e un modo per tenermi costantemente ispirata dalla moda e dalla creatività che essa rappresentava.

Quali sono il capo e l'accessorio a cui non rinunci mai?

Un capo del quale non posso fare a meno è sicuramente un denim ben fittato. Li considero fondamentali per la creazione quasi di ogni tipo di outfit, dalla tenuta più semplice a quella più elaborata. Sono versatili, adatti praticamente a tutte le stagioni, e offrono un mix di comfort e stile che li rende un must-have nel mio guardaroba. Per quanto riguarda gli accessori, una borsa di alta qualità è un elemento a cui non rinuncio mai. La borsa, per me, è molto più di un semplice accessorio: è un gioiello che deve trasmettere la mia personalità e il mio stile. Aggiungere una bella borsa a un outfit semplice, come jeans e una t-shirt, può davvero fare la differenza e conferire quel tocco in più che completa l'intero look.

Che consigli daresti alle ragazze che vogliono entrare nel mondo della moda?

Ai giovani che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda, darei alcuni consigli. In primo luogo, li incoraggerei a esplorare le diverse opportunità offerte dal mondo della moda e a definire chiaramente il ruolo che desiderano ricoprire. Questo può essere nel backstage, ad esempio nel design, nella produzione o nella gestione dell'immagine, o potrebbe riguardare una maggiore esposizione, come nel caso di modelle o influencer. È importante avere una visione chiara delle proprie ambizioni. In secondo luogo, sottolineerei l'importanza della costanza e della resilienza. Il mondo della moda può essere competitivo e impegnativo, quindi è fondamentale perseverare anche quando si incontrano sfide o ostacoli. La dedizione e la volontà di imparare continuamente sono chiave per avere successo in questo settore.

Quali sono i tuoi capi preferiti della nuova collezione Kocca?

I capi della nuova collezione Kocca che preferisco sono sicuramente i blazer. In particolare, mi piace molto il blazer nero doppiopetto dal taglio maschile, un classico senza tempo che si presta a molteplici combinazioni. Inoltre, ho un debole per il blazer grigio con un taglio particolare sul retro, che aggiunge un tocco di originalità al capo.

Qual è l'aspetto del tuo lavoro che più ami?

Ciò che amo di più del mio lavoro è la possibilità di esplorare costantemente nuovi orizzonti. Questa esplorazione può avvenire in diverse forme: talvolta attraverso viaggi, ai quali sono onorata e grata di partecipare, poiché mi permettono di immergermi in nuove culture e visioni del mondo. Altre volte, questa esplorazione avviene attraverso le varie fashion week, dove posso vedere e sperimentare le ultime tendenze della moda. Ma anche nella vita di tutti i giorni, il mio lavoro mi offre la possibilità di dedicarmi alla ricerca, alla fantasia e alla creatività, il che è estremamente gratificante.

Credits:

Foto: Sarah Bianchi

Video: Fabio Persico

Mua/Hair: Beatrice Pavan