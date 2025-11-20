Un viaggio tra arte, emozione e savoir-faire: la Cruise 2026 porta in scena il carisma del guardaroba e introduce la Speedy Trunk, il nuovo gioiello della Maison.

Nella suggestiva Cour d’Honneur del Palais des Papes di Avignone, cuore del celebre festival teatrale della città, Louis Vuitton ha presentato lo scorso maggio la sfilata Cruise 2026 e la nuova Speedy Trunk, trasformando uno dei luoghi simbolo dell’arte performativa in un palcoscenico d’eccezione.

Una scelta che conferma ancora una volta il legame profondo della Maison con il mondo delle arti e della cultura, filo rosso che accompagna la sua storia sin dalle origini.

Credits: Courtesy of Press Office

La collezione esplora il confine tra moda e performance: l’abito come gesto, come narrazione, come trasformazione emotiva. Nella Cour d’Honneur, culla culturale per ogni forma di espressione artistica, ogni look sembra dialogare con lo spazio, evocando un immaginario carismatico, quasi teatrale.





Il nuovo oggetto del desiderio: la Speedy Trunk





Tra i pezzi più attesi della sfilata, la nuova Speedy Trunk si distingue come vera protagonista della collezione. Realizzata in pregiata pelle Monogram Epic, è impreziosita da audaci dettagli metallici dall’effetto vissuto, come l’iconica chiusura a S e gli angoli rinforzati. Ispirata alle armature medievali, fonde l’heritage dei celebri bauli della Maison con un design contemporaneo e innovativo.



Credits: Courtesy of Press Office

Pratica e versatile, la Speedy Trunk è dotata di due manici superiori e di una tracolla regolabile e amovibile, pensata per garantire comfort in ogni occasione. La pelle Monogram Epic, con motivi in rilievo e finiture metalliche, richiama la resistenza dell’acciaio e trasmette un senso di trasformazione nel tempo, evocando lo spirito di tradizione e innovazione tipico di Louis Vuitton.





Credits: Courtesy of Press Office

Nata negli anni Trenta come versione compatta della Keepall, la Speedy ha attraversato epoche e stili, diventando un vero “must-have” amato da celebrities e fashion addicted. La nuova Speedy Trunk ne reinterpreta l’essenza, trasformandola in una borsa da viaggio contemporanea, elegante e scenografica, pronta a diventare l’icona della Cruise 2026.

Credits: Courtesy of Press Office

La collezione Cruise 2026 conferma l’approccio visionario della Maison: abiti e accessori che uniscono arte, performance e sartorialità. E se ogni look racconta una storia, la Speedy Trunk racconta quella di Louis Vuitton: un percorso fatto di maestria artigianale, design iconico e reinterpretazioni contemporanee, dove la tradizione incontra un'approccio elegante e moderno.