Jeans + camicia in denim: ecco l'abbinamento total denim più cool della primavera. Get the look!

Se anche per voi il denim è una certezza del guardaroba sempre e comunque e in tutte le stagioni, adorerete senz'altro questo total look di jeans.

Uno dei tanti esempi di come un capo super easy come un paio di pantaloni di jeans possa diventare all'occorrenza anche tremendamente chic.

Tutto dipende dal modello che si sceglie e da come lo si abbina, ovvio.

*** Non perdetevi i modelli di jeans più cool della PE 2020 ***

L'influencer tedesca Lisa Hahnbück ha trovato secondo noi la combo perfetta, mostrandoci un total look di jeans tutto da copiare. Come indossare denim su denim con stile (ed evitando l'effetto "tuta da lavoro")? Fate come lei e giocate su tonalità e lavaggi del denim. Basta mixare una tonalità chiarissima per i jeans (bellissimi quelli scelti dall'influencer, dalla silhouette a palazzo) e scura per la camicia con tasche e bottoni automatici.

Gli accessori giusti per rubarle l'idea? Bastano una cintura cuoio che "spezza" il total look, un paio di scarpe col tacco (décolleté, slingback, decidete voi) e una minibag in pelle rosa shocking per dare un boost di colore all'outfit.

Camicia in denim scuro PEPE JEANS su Zalando

Credits: zalando.it

Jeans wide leg in denim chiaro GOLDSIGN

Credits: net-a-porter.com

Cintura con fibbia dorata BURBERRY

Credits: mytheresa.com

Pumps bicolor MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Minibag in pelle fucsia TORY BURCH

Credits: toryburch.it