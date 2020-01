In cerca di nuovi jeans per la primavera-estate 2020? Ecco quali sono i modelli più trendy da puntare prima che sia troppo tardi!

Sono gli indiscussi protagonisti del casualwear ma oramai ci vestono anche nelle occasioni più ricercate e si abbinano perfettamente anche ai capi e agli accessori più eleganti: impossibile fare a meno dei jeans!

Certezza incrollabile del nostro guardaroba, i jeans si confermano must anche per la Primavera Estate 2020. Sono i best friends più cari che abbiamo a disposizione, un pezzo jolly capace di risolvere ogni problema di look, specialmente quando le idee su outfit e abbinamenti scarseggiano.

Nell’armadio abbiamo tutte almeno un paio di modelli, ma visto che la nuova stagione avanza che ne direste di rinfrescare la vostra collezione con qualche nuova proposta da sfoggiare da qui fino all’arrivo dell’estate?

Per un look perfettamente in linea con i trend del momento i jeans cropped, che si fermano alla caviglia, e quelli a vita alta e gamba dritta, meglio ancora se con l’orlo sfrangiato o con ruches sul fondo, sono il modello da puntare.

Le versioni a palazzo sono una valida alternativa ai soliti pantaloni e si rilevano sempre perfetti, sia di giorno che di sera; quelli a gamba larga, sono comodissimi e si possono combinare in mille modi diversi; e poi ci sono gli skinny, che forse non riscuotono lo stesso successo di un tempo ma non mancano mai nelle nuove collezioni.

Pronte a investire sui nuovi jeans di stagione? Ecco 10 jeans Primavera Estate 2020 che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

FOR ALL MANKIND Jeans 5 tasche con il fondo svasato

LOEWE Jeans a vita alta con ricamo floreale sulla tasca

LEVI’S Jeans super skinny a vita media

ZARA Jeans chiari a gamba larga

TOPSHOP Jeans a vita alta con taglio sul ginocchio

CHLOE’ Jeans palazzo con maxi risvolto

TORY BURCH Jeans cropped 5 tasche

EMPORIO ARMANI Jeans con risvolto con patch ricamato

PRADA Jeans a gamba dritta con cintura in vita e ruches sul fondo

TWIN-SET Jeans effetto vissuto a gamba larga

