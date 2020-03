La jumpsuit, ossia la tuta elegante, è tra le scelte fashion più azzeccate per la primavera. Come abbinarla? Prendete spunto dal look chic di Helena Bordon!

Tutte pazze per la jumpsuit! Incluse le style icon internazionali più seguite e ammirate, che non sanno resistere al fascino della tuta elegante.

Come Helena Bordon, ad esempio. La It Girl brasiliana, che ci ha conquistato già da tempo con i suoi outfit sempre impeccabili, è stata fotografata durante Milano Fashion Week con questo look da urlo!

Helena sceglie la jumpsuit di Bottega Veneta che ricorda un trench (modello che, potete scommetterci, sarà tra i most wanted della primavera!) e completa la mise con una manciata di dettagli. Pochi ma davvero speciali.

Una collana a catena (vi avevamo anticipato che si tratta di un trend da non lasciarsi scappare, no?), un paio di sabot in pelle neutra, occhiali da sole con montatura tortoise, e una borsa con perline e strass.

Pronte a fare incetta di stile? Ecco i pezzi giusti da avere per rubarle l'idea!

Jumpsuit BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Collana a catena con charms MANGO

Credits: shop.mango.com

Sabot in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Borsa con perline TOPSHOP

Credits: topshop.com

Occhiali da sole ZARA

Credits: zara.com