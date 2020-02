Pronte a incatenarvi al glamour? La chain necklace, o collana a catena, è il bijoux da sfoggiare all day long!

Le collane must per questa primavera? Sono quelle a catena, che domande! Un trend che torna a conquistarci, donando un tocco rock irresistibile al dress code di tutti i giorni (sono super anche abbinate a una semplicissima t-shirt bianca: provate, l'effetto vi sorprenderà!). Ma sono perfette anche per illuminare le serate più glamour.

Le versioni proposte da Zara, Mango, Morellato, Pandora e dagli altri brand di moda e di gioielli sono tante e accontentano le esigenze di stile più disparate.

C'è chi preferisce le catene a girocollo bold, magari dorate per non passare inosservate, e chi invece non vuole rinunciare a cavalcare la tendenza ma vuole orientarsi su modelli più discreti e dalla maglia sottile, magari nella variante silver che attira un po' meno l'attenzione rispetto al gold.

Basic o con charms colorati, swarovski luccicanti, perline e altri elementi decorativi, la scelta sta a voi.

Noi intanto vi segnaliamo le chain necklaces più cool in circolazione: lasciatevi tentare!

