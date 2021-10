Come mixare i nostri sandali preferiti con i calzini, proprio come vuole il trend del momento? Abbiamo studiato 5 look per l'autunno che vi lasceranno a bocca aperta

Il modo perfetto per poter sfruttare i nostri amati sandali anche nei mesi più freddi dell'anno invece che relegarli in fondo alla scarpiera fino alla prossima (e lontanissima) primavera? La soluzione c'è e oltretutto - sappiatelo - aumenterà notevolmente il tasso glamour dei vostri outfit autunnali.

Basta infatti molto semplicemente mixarli con un bel paio di calzini (sì, tranquille, per le più freddolose ci sono anche in lana spessa o in cashmere). Un accessorio che in questo momento sta spopolando anche tra le fashion icon e le influencer più stilose che lo indossano per l'appunto con i sandali per elevare anche la mise più semplice e basic (ma anche con i mocassini e le Mary Jane per un tocco super preppy).

Se non vi sembra che questa combo faccia per voi, forse non vi siete ancora focalizzate su tutti i diversi abbinamenti possibili. Per darvi un piccolo assaggio, oggi ve ne proponiamo 5: scegliete quello più adatto al vostro stile e lasciatevi conquistare da questo magic mix!

Sandali con plateau + calzini con logo (alias l'accorgimento perfetto per sdrammatizzare un outfit bon ton)

Sandali in raso con plateau ZARA, calzini con logo Kappa TEZENIS, minidress a pois SANDRO PARIS, trench coat BLAZÉ MILANO

Credits: zara.com, tezenis.com, it.sandro-paris.com, blaze-milano.com

Sandali con listini incrociati + calzini colorati (come dare un twist ai nostri mitici jeans)

Sandali multicolor MANOLO BLAHNIK, calzini a coste GALLO, jeans cropped MANGO, giacca LANACAPRINA

Credits: net-a-porter.com, gallo1927.com, shop.mango.com, lanacaprina.it

Sandali in vernice + calzini in cashmere (amanti dello stile college fatevi sotto!)

Sandali in vernice MARELLA, calzini in cashmere OYSHO, gonna midi in tartan MAX&CO., camicia TORY BURCH

Credits: it.marella.com, oysho.com, it.maxandco.com, toryburch.com

Sandali in tweed e calzini neri (il mix sobrio e chic, per le amanti della filosofia "est modus in rebus")

Sandali in pelle intrecciata e tweed MALONE SOULIERS, calzini UNIQLO, completo blazer e bermuda OTTOD'AME

Credits: malonesouliers.com, uniqlo.com, ottodame.it

Sandali gold + calzini bianchi (un vero boost per affrontare le serate più glamour)

Sandali oro GUCCI, calzini bianchi & OTHER STORIES, abito midi a fiori H&M, caban LUISA SPAGNOLI

Credits: gucci.com, stories.com, hm.com, luisaspagnoli.it