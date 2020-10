La Duchessa di Cambridge, in occasione di una visita all'Università di Derby, ha sfoggiato il cappotto definitivo.

C'è poco da fare: Kate Middleton ha colpito ancora.

La Duchessa di Cambridge ha fatto una visita a sorpresa agli studenti dell'Università di Derby per capire come la pandemia sta influenzando la loro vita e il loro benessere psicologico.

Per l'appuntamento, Kate ha scelto un look non eccessivamente formale: un pullover color carta da zucchero, pantaloni a vita alta dal taglio sartoriale e le immancabili décolleté nere di Gianvito Rossi.

Ma sotto il nostro fashion radar è finito un dettaglio in particolare: il cappotto a quadri scelto dalla Principessa. Un modello al ginocchio dal taglio essenziale e leggermente over in stampa check, un classico dello stile british.

Inutile dire che nel giro di qualche ora si è scatenata la caccia al modello e soprattutto al marchio. Per nostra fortuna il cappotto di Kate non è inarrivabile, anzi.

Si tratta di un modello del marchio spagnolo Massimo Dutti (uno dei preferiti di un'altra "testa coronata": Letizia di Spagna).

E udite, udite, (al momento) è ancora disponibile, ma chissà per quanto ancora.

Il prezzo? Decisamente affrontabile: 249 euro!

La Duchessa di Cambridge insomma ci ha mostrato la via verso uno dei modelli must have di stagione: un cappotto classico ma dal taglio minimal ed essenziale. L'ideale da abbinare con look da giorno più o meno formali. #EPICWIN





P.s: Chi l'ha detto che check e floreale non vanno d'accordo? Avete visto come "matchano" bene il cappotto e la mascherina in tessuto a fiori in stile Liberty?