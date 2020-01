Il Teddy Bear coat, in particolare nella versione proposta da Max Mara, continua a mietere fashion victims: ecco un'idea da copiare per abbinarlo con stile.

Alzi la mano chi non ne vorrebbe almeno uno. Caldo, morbido, avvolgente: il Teddy Bear coat è il caldo abbraccio che tutte vorremmo, ammettiamolo!

In commercio ne esistono ormai di ogni tipo e colore ma in particolare è il modello lanciato da Max Mara l'oggetto del desiderio più ambito.

Come abbinarlo? La modella e influencer tedesca Mandy Bork ci regala uno spunto molto interessante per un look easy e cool al tempo stesso, perfetto per le giornate d'inverno.

Protagonista ovviamente lui, il cappotto Teddy Bear, in una nuance neutra e versatile come il beige.

Mandy lo mixa con una maglia in lana a dolcevita rosa cipria, jeans skinny alla caviglia in denim scuro e un paio di sneakers animalier.

Il marsupio di Dior portato a tracolla e un paio di orecchini a chandelier completano il tutto con un tocco glam.

Ecco i capi e gli accessori da acquistare per rubarle l'idea in modo facile e veloce.

Teddy Bear coat MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

Dolcevita cipria in cashmere FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Jeans skinny ZARA

Credits: zara.com

Sneakers GOLDEN GOOSE

Credits: goldengoose.com

Marsupio con tracolla DIOR

Credits: dior.com

Orecchini con le perle & OTHER STORIES

Credits: stories.com