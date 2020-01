Il "camel coat" perfetto? Quello di Kate Middleton! Ecco le alternative che potete comprare ora!

L'avevamo vista sfoggiare, solo qualche giorno fa, una gonna animalier di Zara in saldo con una classe davvero regale.

Ma nel look perfetto di Kate Middleton non c'era solo quella ad averci colpito.

Anche il cappotto cammello indossato dalla Duchessa di Cambridge in occasione della visita al Centro per l'Infanzia di Cardiff era davvero notevole.

Allacciatura a doppiopetto, con ampi revers e lungo fino a metà polpaccio, il modello scelto da Kate era del marchio spagnolo Massimo Dutti (brand del gruppo Inditex, come Zara).

Un capo classico e very chic, perfetto per innumerevoli occasioni e look ma che, purtroppo per noi, era della collezione invernale e ora è esaurito sullo store online e in gran parte dei negozi!

Ma non disperiamo! Abbiamo setacciato Internet per cercarvi l'alternativa perfetta!

Ce n'è per tutte: per chi vuole un cappotto cammello molto simile al suo, per chi preferisce un modello più lineare monopetto e persino per chi lo preferisce con cintura in vita.

Insomma, abbiamo pensato a tutte voi! Buono shopping!

Doppiopetto, beige chiaro con taschine piatte SANDRO PARIS



Credits: it.sandro-paris.com

Lungo e con cintura in vita, MANGO

Credits: mango.com



Monopetto, dalla silhouette lineare, ZARA



Credits: zara.com

In pura lana, con maxi revers e cintura in vita MAX & CO.



Credits: it.maxandco.com

Taglio midi e allacciatura doppiopetto, MISS SELFRIDGE su ZALANDO

Credits: zalando.com