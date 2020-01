In occasione di un impegno ufficiale a Cardiff, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato una gonna plissé animalier di Zara!

Si sa, quello che indossa Kate Middleton diventa subito "fashion obsession", se poi si tratta di una gonna animalier di Zara - e pure in saldo - l'effetto "la voglio ora!" è immediato.

Lontano dai tumulti del caso #Megxit, Kate, imperturbabile e impeccabile, prosegue il suo tour di impegni ufficiali in Galles. La Duchessa di Cambridge sta promuovendo "5 Big Questions on the Under 5s", un sondaggio sui "piccoli sudditi" del Regno Unito (e i bisogni dei loro genitori).

In occasione della visita di un centro per l'infanzia, Kate ha segnato un punto in più nella sfida ai look più easy chic da copiare e l'ha fatto giocando un asso notevole: una gonna animalier e plissettata firmata Zara!

Il modello in questione, udite udite, costa appena 8 euro (in saldo) ma, ci spiace dirvelo, è andata "sold-out" in poche ore...

Insomma, l'effetto Kate ha colpito ancora!

Credits: Zara





Kate l'ha indossata con un semplice dolcevita nero, un paio di stivali con tacco alto scamosciati , una collana con pendente e - tocco finale - un cappotto cammello dalla linea classica. Insomma, la quintessenza dello stile effortless chic (tradotto, elegante senza sforzo) "Made in UK".

Se anche voi lo avete amato subito e volete replicare il suo look, seguite i nostri consigli.

Abbiamo selezionato per voi i capi top per copiare il look animalier di Kate Middleton.

Gonna animalier MANGO

Dolcevita nero FALCONERI

Collana con pendente & OTHER STORIES

Stivali in suede con tacco NEW LOOK su ZALANDO