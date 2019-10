Chi ha vestito chi agli eventi più esclusivi della settimana?

Partiamo con quello che per noi è IL look della settimana. Sì, parliamo proprio della mise low cost indossata da Kate Middleton al Museo di Storia Naturale: pullover viola di Warehouse e pantaloni color khaki di Jigsaw. Il classico esempio di quanto si possa essere raffinatissime senza investirci per forza un capitale (fatta eccezione per borsa e scarpe, rispettivamente di Chanel e di Tod's).

Di tutt'altro genere ma ugualmente da "WOW" la scelta della statuaria Angelina Jolie, che alla prima londinese di "Maleficent - Mistress Of Evil" ha incantato tutti nella creazione firmata Ralph & Russo Couture. Con lei anche la co-protagonista del film, Elle Fanning, eterea nel gown dress in tulle pastello di Armani Privé.

Tra le altre celeb degne di nota c'è senza dubbi Charlize Theron: l'attrice si è presentata alla prima di "The Addams Family" a Los Angeles con con un nuovo taglio di capelli super cool e un total look Dior.

Curiose di sapere chi sono le altre star meglio vestite della settimana?





Kate Middleton con pantaloni Jigsaw, dolcevita Warehouse, borsa Chanel e pumps Tod's.

Credits: Getty Images





Angelina Jolie in Ralph & Russo Couture

Credits: Getty Images





Charlize Theron in Christian Dior

Credits: Getty Images





Zendaya Coleman in Tommy x Zendaya

Credits: Getty Images





Penelope Cruz in Chanel Haute Couture

Credits: Getty Images





Michelle Monaghan in Carolina Herrera con mules Jimmy Choo

Credits: Getty Images





Margot Robbie in Attico

Credits: Getty Images





Felicity Jones in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images





Michelle Pfeiffer in Monique Lhuillier

Credits: Getty Images





Elle Fanning in Armani Privé

Courtesy of Press Office