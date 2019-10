La Duchessa di Cambridge ci conquista (again!) con una mise easy-chic, giocata sui colori autunnali. La bella notizia? Il suo look è "affordable" (accessori a parte)!



E brava Kate Middleton che anche questa volta ci ha conquistate con un outfit easy-chic, perfetto per l'autunno. La bella notizia? Il suo look è più "affordable" di quanto possiate immaginare.

Non ci credete? Date un'occhiata:





La Duchessa di Cambridge, in visita al Museo di Storia Naturale a Londra, ha sfoderato un outfit composto da alcuni "pezzi" assolutamente abbordabili.

A cominciare dalla maglia a dolcevita con inserto traforato di Warehouse. Naturalmente nel suo colore, il viola, è già sold out. Ma esiste anche in versione black (attualmente disponibile su Zalando a circa 47 euro).





I pantaloni, un modello in tessuto fluido con le pinces, in verde khaki (colore top per l'autunno) sono di un altro marchio low cost inglese, Jigsaw, e costano circa 89 sterline (circa 99 euro).





Insomma, un look assolutamente replicabile, anche con gli stessi pezzi scelti da Kate.

Certo, gli accessori sono decisamente meno low cost: la splendida borsa di Chanel e un paio di pumps raffinate di Tod's.