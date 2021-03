Non ne avevamo dubbi: Elodie è stata la star della seconda serata e ad ogni cambio d'abito ha fatto centro

La protagonista femminile della seconda serata del Festival di Sanremo, lo sapevamo, è stata lei: Elodie. Se l'anno scorso l'abbiamo vista in gara con Andromeda, quest'anno il suo ruolo è stato quello di co-conduttrice accanto al padrone di casa Amadeus.



Una nuova veste per lei, che ha saputo gestire questo debutto in modo magistrale: dal monologo inspirazionale, alla sua esibizione "wow" sul palco fino ai look scelti per l'occasione.

Elodie non è nuova in materia anzi, ha da sempre catturato l'attenzione oltre che per la voce e le parole, anche per uno stile che la contraddistingue e la rende speciale (anche grazie all'opera della talentuosa stylist Ramona Tabita).

Super sexy, perché ricorre spesso a lunghezze minimal, spacchi e scolli importanti, ma senza mai cadere nel banale.

Dopo l'edizione 2020, che l'ha vista portare all'Ariston dei look Versace che sembravano nati per essere indossati da lei, l'abbiamo ammirata sullo stesso palco con quattro cambi che meritano.

Tra preziosi gioielli Bulgari e sandali vertiginosi custom made da Jimmy Choo per l'evento, la prima scalinata è stata ovviamente all'insegna del suo brand del cuore, con un lungo Versace in maglia metallica di colore rosso, con mega spacco e schiena semi nuda.



Il rosso è stato il colore chiave per lei che ha poi indossato due creazioni di Giambattista Valli nella stessa tonalità. Un minidress corto-cortissimo in tulle, difficilissimo ma gestito davvero in modo impeccabile lungo prima, e nuvola di ruches con fondo morbido e plissettato, come secondo outfit.

A dare un'inversione alla tendenza total red è stato il minidress gioiello di Oscar de La Renta scelto per la sua esibizione.

Osannata dalla critica per il medley fatto di hit sue e di altre celebri voci italiane, da parte nostra si becca anche una standing ovation per questo look e la sua performance che ci ricordano star come Dua Lipa, Beyoncé e JLO.



