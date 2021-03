Ogni serata, i look delle cantanti in gara e degli ospiti sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo

Inizia il Festival di Sanremo e anche per questa 71esima edizione, dato che le nostre doti canore hanno qualche limite, siamo in prima fila per passare in rassegna i look delle cantanti in gara e delle ospiti che avranno l'onore di scendere la scalinata più temute della tv italiana. Ci saranno tantissimi ospiti nei cinque giorni di diretta, ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima serata, quella inaugurale.

Dopo il debutto fiorelloso di Fiorello (gioco di parole dovuto), avvolto in una mantella ispirata alla città dei fiori capace di fare invidia alle piume di Achille Lauro, e il ricamo un po' kitsch sul completo di Zlatan Ibrahimovic, la serata ha assunto un risvolto decisamente glamour.



La parola d'ordine? Paillettes. O qualsiasi altra cosa che scintilli e rifletta al massimo. Ci si potrebbe aspettare qualche azzardo perché si sa, con sequins e dettagli metallici è facile esagerare, e invece no. Abbiamo trovato abiti belli, contemporanei e non banali, ed è stata una novità per un palco che difficilmente, nelle scorse stagioni, è riuscito a stupirci. Con Matilda De Angelis, al fianco di Amadeus, in Prada, Francesca Michielin in Miu Miu, Noemi in Dolce & Gabbana e una preziosissima Madame in Dior, l'asticella di questo Festival, in fatto di stile, è settata in alto.

Durerà fino alla finale? Lo scopriremo. Intanto date un'occhiata a tutti i look di questa prima notte sanremese, e scoprite chi ha vestito chi sul palco dell'Ariston.



Sanremo 2021: tutti i look del Festival Matilda De Angelis in PRADA.

Credits: Getty Images

Madame in DIOR.

Credits: Getty Images

Noemi in DOLCE&GABBANA.

Credits: Getty Images

Francesca Michielin in MIU MIU.

Credits: Getty Images

Matilda De Angelis in PRADA, gioielli POMELLATO.

Credits: Getty Images

Loredana Bertè

Credits: Getty IImages

Alessia Bonari

Credits: Getty Images

Arisa in MARGIELA.

Credits: Getty Images

Elena Faggi

Credits: Getty Images

/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...