Le uova farcite con ricotta e prosciutto sono un antipasto stuzzicante. Gli albumi sodi si riempiono di un impasto cremoso a base di prosciutto cotto, tuorlo sodo, ricotta, pomodoro, Porto e peperoncino.

Ingredienti per 4 persone

1/2 peperoncino

120 gr ricotta

qb rucola

qb sale

4 uova

1 cucchiaino concentrato di pomodoro

1 cucchiaino Porto

60 gr prosciutto cotto

qb erba cipollina

Come preparare le uova farcite con ricotta e prosciutto





1) Rassodate 4 uova grandi immergendole in tanta acqua fredda; portate a ebollizione e fate sobbollire per 8-9 minuti. Fatele raffreddare sotto un getto d'acqua corrente fredda. Picchiettate i gusci per farli rompere e lasciate riposare le uova in acqua fredda ancora per 10 minuti.

2) Intanto mondate e tagliate a fette 1/2 peperoncino fresco. Sgusciate le uova sode e dividele a metà tagliandole nel senso della lunghezza. Estraete i tuorli. Mettete i mezzi albumi sodi nel piatto da portata.

3) Nel mixer mettete i tuorli, 60 gr di prosciutto cotto spezzettato, 120 gr di ricotta (o di caprino), 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, 1 cucchiaino di Porto, 10 steli di erba cipollina, il peperoncino, sale e 1 cucchiaio d'acqua. Frullate il tutto fino ad avere una crema.

4) Ponete la crema nei mezzi albumi e, voilà, ecco le uova farcite con ricotta e prosciutto. Potete guarnire con peperoncino e rucola.