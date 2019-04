L' originalità di questo piatto stupirà i vostri ospiti, una soffice crema ottenuta a crudo, unisce verdura e frutta, il tutto in piacevole contrasto con la croccantezza e il sapore deciso del prosciutto. Lo smoothie di zucchine, con prosciutto crudo e melone è un antipasto facile da preparare e non necessita di cottura, in soli 20 minuti avrete preparato un piatto dalla leggerezza unica, fresco e gustoso.