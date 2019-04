Uno sfizioso antipasto, croccanti cracker al sesamo ripieni di una soffice mousse di formaggiofresco e prosciutto cotto, ideali da servire anche in un aperitivo a buffet. Le torrette di crecker con prosciutto e robiola sono facili da fare, non necessitano di cottura, si servono freddi, potete quindi preparare la mousse in anticipo volendo. E' un piatto leggero e gustoso adatto a tutte le occadsioni.

Ingredienti per 4 persone

qb cracker ai cereali

100 gr robiola

200 gr prosciutto cotto

100 gr panna fresca

2 cucchiaio/i marsala





Come preparare le torrette di cracker con prosciutto e robiola





1) Prendete una fetta spessa da 200 gr di prosciutto cotto, taglaitela prima a pezzetti e poi con un coltello affilato sminuzzatelo finemente.

2) In una ciotola mettete 100 gr di robiola e e 100 gr di panna fresca, unite 4 cucchiai di prosciutto e con un mixer frullate il tutto, quando risulta cremoso aggiungete il restante prosciutto e continuate a frullare fino ad avere un composto omogeneo, unite 2 cucchiai di marsala secco, frullate nuovamente e poi coprite la mousse con la pellicola e mettetela a riposare in frigop per 1 ora.

3) Prendete 4 grossi cracker al sesamo e spalmateci sopra 1 cucchiaio di mousse, coprite con un altro cracker e fate un'altro strato, serviteli guarniti con pomodorini e prosciutto a cubetti.