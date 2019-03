Fresca e tipicamente invernale, questa insalata originale che unisce la frutta alla verdura e al sapore deciso della bottarga è un'antipasto eccellente, anche utilizzabile come contorno per un secondo abase di pesce. L'inslata di carciofini sott'olio e agrumi, è molto gustosa e facile da preparare, si serve a crudo ed è pronta in soli 30 minuti.