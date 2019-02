Le uova alla cocotte sono un piatto tipico della cucina francese, di cui si sono diffuse tante varianti. Con il termine "cocotte" si indicava una casseruola di forma rotonda o ovale, in ghisa o porcellana da fuoco, che in cottura permetteva al calore di penetrare nei cibi. Con la ricetta delle uova alla cocotte al formaggio e fave, il classico piatto d'Oltralpe diventa un antipasto sfizioso e chic, facile da preparare.

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 uova

4 cucchiai panna fresca

200 gr fave

1/2 cipolla bianca

40 gr pecorino toscano semistagionato

2 dl brodo vegetale

qb olio extravergine di oliva

10 gr burro

qb sale

qb pepe

Come preparare le uova alla cocotte al formaggio e fave





1) Scottate 200 gr di fave ancora surgelate oppure fresche già sgranate in acqua bollente salata per 2-3 minuti. Dopo averle scolate, togliete la pellicina chiara che le ricopre.

2) Prendete 1/2 cipolla bianca, spellatela e affettatela. Mettetela in una casseruola insieme alle fave, a 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e 2 dl di brodo vegetale. Chiudete con il coperchio e cuocete per 10 minuti, fino a quando le fave si saranno ammorbidite. Conservatene alcune da parte; le restanti fave frullatele con un frullatore a immersione.

3) Ungete con 10 gr di burro 4 scodelle cocottine. In ognuna di queste sgusciate un uovo, regolate di sale e pepe, quindi unite 1 cucchiaio di panna fresca. Prendete 40 gr di pecorino toscano semistagionato e tagliatelo a lamelle sottili.

4) In forno già caldo a 180° C cuocete le cocottine a bagnomaria per 12 minuti. Togliete le coccottine dal forno. Versate su ognuna la crema di fave e il pecorino e infornate di nuovo per 3-4 minuti.

6) Guarnite con le fave conservate da parte. Servite le uova alla cocotte al formaggio e fave.