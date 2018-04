Un'idea per un antipasto sfizioso, adatto anche all'aperitivo con gli amici? La ricetta delle tortillas di patate è semplice da realizzare e si sposa bene con uno spritz o una birra artigianale. Da accompagnare con salumi e formaggi

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio aglio

80 gr grana

4 cucchiai olio d'oliva

2 patate

qb pepe

1 peperone rosso

qb sale

5 uova

1 cipolla di Tropea

4 foglie salvia

Come preparare le tortillas di patate





1) Pulite e lavate 2 patate e 1 peperone rosso. Quindi, sbucciate le patate e tagliate tutte le verdure a tocchetti piccoli. Affettate anche 1 cipolla di Tropea e lasciate stufare il tutto a fuoco lento in una padella con 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 spicchio d'aglio, 4 foglie di salvia, sale e pepe.

2) Mescolate spesso le verdure e lasciate cuocere per 20 minuti. Intanto, sbattete 5 uova insieme a 80 gr di grana padano grattugiato, sale e un po' di pepe. Quando le verdure saranno cotte, unitele alle uova. Versate tutto negli stampi da muffin precedentemente unti con olio e cuocete in forno a 200° C per 10 minuti.