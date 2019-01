La ricetta delle ostriche gratinate in forno è un eccellente antipasto per il menu di San Valentino. Le ostriche sono uno dei cibi afrodisiaci d'elezione. Raffinate, gustose e ottime anche in versione gratinata, le ostriche sono perfette anche per chi è a dieta. Si gustano sorseggiando un calice di Champagne o un vino bianco freddo. Ideali per iniziare un pasto interamente a base di pesce oppure per un aperitivo romantico