Una ricetta classica della seduzione, immancabile tra gli antipasti di San Valentino. La ricetta delle ostriche allo champagne è semplice da realizzare, perché punta tutto sulla bontà e sulla freschezza delle materie prime. Le ostriche devono essere di ottima qualità, per questo vale la pena dedicarsi a un po' di ricerca sulla provenienza delle materie prime. È un antipasto sensuale, da godersi in due oppure da soli per coccolarsi. In più, si tratta di un finger food dal ridotto impatto calorico

15 MINUTI

Ingredienti per 2 persone

6 ostriche

1 bicchiere champagne

2 fette pan carré

1 cucchiaio fumetto di pesce

2 rametti timo

1 rametto prezzemolo

1 rametto aneto

qb erba cipollina

qb tabasco

20 gr burro

Come preparare le ostriche allo champagne





1) Aprite 6 ostriche, mettetene 2 nella valva e togliete le rimanenti, raccogliendo però la loro acqua. Ora tagliate 2 fette di pancarré in 4 quadrati di 4 cm per lato, quindi friggeteli in 20 gr di burro e conservateli in caldo.

2) Fate bollire 1 bicchiere di champagne con 1 cucchiaio di fumetto di pesce, l'acqua delle ostriche filtrata, 2 rametti di timo, 1 rametto di prezzemolo e 1 rametto di aneto legati a mazzetto.

3) Lasciate ridurre leggermente, aggiungete i molluschi e cuoceteli per alcuni secondi. Quindi, scolateli e disponeteli sui crostini di pane. Infine, cospargeteli con un po' di erba cipollina tagliata e serviteli insieme all'ostrica cruda condita con alcune gocce di tabasco.