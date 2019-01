La ricetta di un antipasto romantico e raffinato. L'aperitivo allo champagne unisce un delizioso cocktail al connubio di cremosità e croccantezza. La crema di formaggio si sposa alla perfezione con originali chips di polenta. Un aperitivo semplice da preparare ma, allo stesso tempo, davvero inaspettato e in grado di stupire. Un'ottima idea per brindare a San Valentino, prima di una cena importante oppure uno spuntino di mezzanotte



Ingredienti

100 gr farina per polenta istantanea

150 gr gorgonzola dolce

2-3 cucchiai panna fresca

qb noce moscata

qb sale

qb olio extravergine d'oliva

qb angostura

2,5 cl grand marnier

qb champagne

qb zucchero di canna

Come preparare l'aperitivo allo champagne





1) Preparate 100 gr di polenta a cottura rapida seguendo le indicazioni. Quindi, ungete con un po' di olio extravegrine d'oliva 8 fogli di carta da forno che coprano tutte le leccarde. Al centro di 4 fogli mettete 2-3 cucchiai di polenta, quindi coprite con gli altri 4 fogli. Stendete la polenta molto sottile aiutandovi con il matterello.

2) Ora, togliete la carta da forno superiore e incidete con delicatezza la polenta aiutandovi con il dorso del coltello. Formate delle losanghe. Quindi, mettete i fogli sulle leccarde e fatene cuocere due per volta a 150° C per 1 ora, girandole in cottura.

3) Intanto, preparate la crema di zola. Sciogliete 150 gr di gorgonzola dolce insieme a 3 cucchiai di panna fresca in una casseruola a fiamma dolce. Insaporite con noce moscata, poi lasciate intiepidire e servite, infine, con le chips di polenta.

4) Dunque, preparate il cocktail. In una flute ghiacciata, inserite 1/2 zolletta di zucchero di canna, sopra la zolletta mettete 3 gocce di angostura. Aggiungete, poi, 2,5 cl di grand marnier, mescolate. Riempite il calice con lo champagne e guarnite a piacere con 1 spicchio di mandarino.