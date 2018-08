Lo studio di architettura londinese tutto al femminile «No. 12» ha curato l'interior design di un complesso residenziale di lusso nella capitale inglese. Con tocchi sofisticati e scelte al di fuori dei soliti trend

Dopo aver ultimato l'all-women private members’ club The AllBright, a Londra, lo studio di design e architettura No.12, fondato nel 2015 da Katie Earl e Emma Rayner, ha messo a punto un articolato intervento nella capitale inglese. La società di progettazione ha infatti curato l'interior design di alcuni appartamenti - con due o tre camera da letto - all'interno del Gasholders London, il complesso residenziale di 145 appartamenti nella zona di King's Cross.

Anche tutti gli spazi comuni inclusi nel progetto - curato negli aspetti architettonici da pluripremiato studio WilkinsonEyre - sono stati progettati da No.12: dalle lobby alla reception, dalla business suite alla sala meeting; dalla sala intrattenimento alla spa, fino al giardino pensile condiviso.

Negli anni, questo studio si è specializzata nel settore degli interni residenziali e commerciali di lusso. Anche in questo caso, lo studio ha scelto approccio contemporaneo, coraggioso e autonomo rispetto alle tendenze prevalenti, che non rinuncia a un tocco sofisticato. Come dimostrano le immagini - tutte opera di Tina Hillier - di uno degli appartamenti con due stanze da letto.







Un living inondato di luce

Aperto su un'ampia terrazza, il living audaci pezzi scultorei e una tavolozza cromatica morbida e accogliente: dall' arancione bruciato al ruggine, fino al rosso desaturato.





Blu e oro per la cucina

Aperta sul luminoso living, la cucina ha un aspetto compatto e moderno. La finitura color oro riflette la luce naturale in entrata e assegna una forte impronta decorativa anche a un ambiente "di servizio".





Dettagli sofisticati in camera da letto

Linee morbide, curvature e dorature si rintracciano anche in una delle due stanze da letto, caratterizzata da una testiera imbottita dall'aspetto scultoreo.





Una raffinata postazione beauty

Raffinatezza ed essenzialità identificano tutti gli arredi scelti per la zona notte, nella quale specchi d'autore - da notare il basamento marmoreo della supercie a specchio circolare - vengono affiancati a preziose lampade da terra. In un gioco di riflessi, all'insegna del "moltiplicarsi della luce".





Complementi d'arredo ricercati in bagno

Nella stanza da bagno l'imprescindibile funzionalità si intreccia a un'accurata selezione di oggetti e complementi d'arredo, che contribuiscono a conferire personalità all'ambiente.







Scenografici giochi di luce in balcone

La griglia metallica traforata collocata nel balcone determina giochi di luce e ombra che investono lo spazio all'aperto, per trasferirsi, senza ulteriori filtri, fino al grande living connesso alla cucina.

Photo Credits: Tina Hillier