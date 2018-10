I colori delle pareti di casa ne raccontano l'anima. Ecco le tonalità ideali, stanza per stanza, per non sbagliare

Le tinte dei muri di casa raccontano l'anima del luogo e riflettono nell'atmosfera una modesta dose di energia cromoterapica. Per non sbagliare noi abbiamo deciso di affidarci alla scienza, oltre che alle preziose tendenze di stagione, così da capire come i colori influenzano i nostri stati d'animo e come gli ambienti influenzano le persone che li vivono.

C'è una parola d'ordine per ogni stanza, e in base ad essa è più facile riuscire a trovare la palette più adatta a dedicare a quel preciso spazio. Relax, energia, intimità o creatività? Scoprite insieme a noi le tonalità ideali, stanza per stanza, per non sabgliare.





Delicato sabbia in salotto

Il salotto è un spazio prezioso, poiché si presta ad accogliere non solo le vostre più intime letture in solitaria, ma anche quattro chiacchiere con amici vecchi e nuovi. Proprio perché le situazioni sociali che vivono questo luogo generano un'abbondante energia, è meglio dedicare alle pareti toni rilassanti e accoglienti, caldi e pallidi (ma soprattutto intimi) come le tonalità un granello di sabbia.





Blu polvere in camera da letto

La palette della camera dei sogni è (quasi) scontata a dirsi, perché la parola d'ordine qui è chiara e scandita: relax. Il blu è universalmente un colore che associamo alla calma e al riposo, e moltii studi dimostrano che le persone dormono di più nelle camere da letto blu. Provate a mantenere bassa la saturazione del colore e alta la luminosità per ottenere il massimo beneficio.





Rosa confetto in bagno

In bagno occore selezionare una tinta associata al candido, al pulito, all'intimo e all'animo lusinghiero. Pensate al rosa quarzo, un po' baby un po' confetto, una tinta fresca e moderna che vi metta il buon umore appena svegli.









Verde petrolio in cucina

In cucina vogliamo una palette nitida e dal carattere travolgente. Qui trascorrerete molto del vostro tempo, e le tinte delle pareti devono darvi la carica giusta. Pensate a un verde petrolio in un contesto total white, per liberare tutta l'energia che avete in corpo.





Total white all'entrata

L'entrata è colei che da il benvenuto in casa, colei che deve essere accogliente prima di tutto, ma anche suggestiva ed intrigante. Dipingete tutto quanto di bianco per dilatare gli spazi il più possibile, per poi concentrarvi su pochi ma decisi dettagli.





Ocra nell'ufficio casalingo

Nell'ufficio di casa occorre avere "a portata di mano" un po' di magia. Alzare lo sguardo e ammirare una tinta energica come l'ocra vi aiuterà a scovare dentro di voi la vostra più intima vena creativa, per dare il meglio di voi in tutto e per tutto.





Cover Photo Credits: Maisons Du Monde