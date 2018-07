Pensate di fare a meno dei comodini? Ecco qualche proposta per farvi cambiare decisamente idea

Scegliere i comodini è importante quanto scegliere il letto più confortevole, così come è fondamentale scegliere i complementi adatti da posizionarvici sopra.

Dall'abat-jour alle piante grasse, dalle altezze migliori per sfruttare lo spazio alle dimensioni del comodino, fino ad arrivare ai materiali e ai rivestimenti più adatti. Date un'occhiata alle nostre cinque proposte e adattate al vostro stile quella che più vi rappresenta.





Alla francese

Un po' romantico e un po' vintage, il “commode” è basso, spesso realizzato in legno e marmo, e offre cassetti e cassettoni nei quali riporre le nostre piccole e grandi gioie materiali. Due, posti ai lati del letto matrimoniale, e vi sembrerà di risvegliarvi in Rue de Rivolì.





Piano sospeso

Pratico, suggestivo e decisamente salvaspazio, ma soprattutto moderno e funzionale. È una soluzione versatile anche perché lascia a voi la scelta dell'altezza alla quale volete posizionare il vostro comodino.





Comodino componibile

Se volete dare spazio alla creatività potete creare una struttura componibile composta da diversi elementi utili alla realizzazione del vostro comodino. In questo modo potrete ogni giorno cambiare la forma e la disposzione degli oggetti del vostro comodino, che un giorno accoglierà piante grasse e vasi di fiori, un altro giorno una struttura più alta per sostenere un cabaret con la colazione.





Simmetrie vintage

Qualunque sia lo stile che avete scelto di dare alla vostra camera da letto, una soluzione sempre vincente è quella di posizionare i comodini in maniera perfettamente simmetrica. Uno da una parte, l'altro dall'altra, con la stessa identica abat-jour, la stessa intensità di luce e lo stesso twist vintage.





Mensola a testata

Una soluzione funzionale e suggestiva, per decorare la testata del letto così come la parete che lo accoglie. Dipingete il muro di un colore che si adatti all'atmosfera circostante e sfruttate tutta la lunghezza della mensola per decorare lo spazio.

Cover Photo Credits: Letto FEBO di Maxalto