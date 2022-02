Cottagecore, massimalismo e grandmillenial: ecco le 8 tendenze design che secondo Airbnb e TikTok caratterizzeranno il 2022! Qual è la vostra preferita?

Cosa succede quando due fra le piattaforme più popolari di sempre scelgono di "combinare" le rispettive community all'insegna del design?

Per accompagnare il passaggio verso il nuovo anno, Airbnb e TikTok hanno condotto un'indagine finalizzare a stilare la lista dei trend design che contraddistingueranno il 2022.

Il punto di partenza sono state le parole. Sul fronte TikTok sono stati identificati i termini più utilizzati dalla community per il settore home decor: i risultati ottenuti dipendono dalla popolarità degli hashtag correlati a vocaboli relativi al design apparsi su TikTok tra ottobre 2020 e ottobre 2021.

Airbnb ha quindi individuato 8 trend design, che presentiamo di seguito nel dettaglio, classificati in base alla frequenza con cui una specifica serie di parole, associate a un certo stile, compare negli annunci degli host.

Curiosi di saperne di più e di scovare il vostro stile di riferimento per il 2022?

Le 8 tendenze design secondo Airbnb e TikTok

1. Cottagecore

Medaglia d'oro per il cottagecore, che guida questa speciale classifica sulle tendenze design essendo presente in oltre 110.000 annunci Airbnb.

Il termine, che secondo TikTok ha esordito come hashtag diventando quindi virale, rimanda a uno stile che celebra le atmosfere country e genuine. A caratterizzarlo sono l'uso del legno, gli echi vintage e la preferenza per l'artigianato e il fatto a mano.

Dove? Dal Kent alla Toscana.

2. Decorazioni stagionali

Sfiorano quota 90.000 gli annunci che su Airbnb impiegano termini direttamente riferiti alle ricorrenze stagionali e alla feste più celebrate: da Natale a San Valentino, passando per Halloween.

Un così alto riferimento alle decorazioni a tema ricorda l'innata capacità di ogni casa di rinnovarsi e adattarsi al tempo che passa e ai suoi riti. L'abitazione, in altre parole, può essere intesa anche come la perfetta scenografia dei momenti lieti, conviviali e memorabili della vita.

Dove? Dalla Finlandia alla Lombardia.

3. Eclettismo nostalgico

Terzo gradino del podio per uno stile che conduce indietro nel tempo, rendendo di nuovo attuali le atmosfere degli anni Settanta e Ottanta: a renderle inconfondibili è un incomparabile e riconoscibile mix di colori, pattern, forme e materiali.

Sono più di 50.000 gli annunci di case che rimandano a questo trend, associate anche alle parole "disco", "eclettico", "nostalgico" e "psichedelico".

Dove? Da Budapest a Dallas.

4. Botanical Style

Prosegue l'ascesa del botanical style, che già nel recente passato aveva raggiunto un discreto consenso nella declinazione "jungle".

Qualsiasi sia l'attitudine individuale verso la cura delle piante, la volontà di averle accanto in ogni ambiente domestico sembra mettere d'accordo tanto gli utenti TikTok, dove i contenuti legati all'hashtag #PlantTok hanno totalizzato 1,6 miliardi, che quelli di Airbnb: in quasi 45.000 annunci sono infatti presenti vocali di botanica come "monstera" e "piante in vaso".

Dove? In India ma anche in Piemonte.

5. Massimalismo

In principio venne il minimalismo, spodestato su TikTok nell'ultimo anno dal massimalismo. Il risultato? Un numero crescente di creator condivide contenuti svelando dettagli di interni unici, ricercati e sofisticati.

Di pari passo oltrepassano quota 35mila gli annunci di Airbnb riconducibili a questa tendenza, legati fra le altre keywords a "velluto", "pattern misti", "stampe animalier".

Dove? Anche a Roma e a Firenze.

6. Gotico

L'ascesa di witchtok su TikTok e l'interesse senza confini per l'estetica gobinlincore generano riflessi anche nell'arredamento. A trionfare è quel certo gusto per la dimensione occulta, che rimanda al cosiddetto stile gotico, del quale il legno e le decorazioni a intaglio sono fra i protagonisti indiscussi.

Su Airbnb quasi 19.000 annunci Airbnb adottato alla terminologia gotica per presentare appartamenti e case dalla forte personalità.

Dove? Dagli Stati Uniti al Regno Unito.

7. Grandmillenial

Esito della fusione di “grandma” e “millennial”, l'hashtag #grandmillenial è apparso per la prima volta su TikTok nel 2020. Anche in questo caso, impiegato nell'home decor, rimanda a un'estetica che prende le distanze dal minimalismo.

A prevalere sono interni dal sapore antico, sospesi in un tempo indefinito, fra oggetti secondhand, ricami a mezzopunto e arredi in legno. Gli annunci di Airbnb associati a questo gusto sono più di 14.000.

Dove? Dalla Puglia al Canada.

8. Sostenibilità

Non esiste un pianeta B e la spinta a fare la differenza attraverso le proprie scelte e azioni quotidiani è sempre più forte. Una consapevolezza che in TikTok si manifesta nei video con l'hashtag #zerowaste (questi contenuti hanno raggiunto 1,6 miliardi di visualizzazioni globali), nei quali spesso vengono veicolati consigli pratici, relativi ad esempio alla gestione dei rifiuti domestici.

La crescente attenzione verso la sostenibilità si riflette anche fra gli host di Airbnb, come dimostra il balzo di oltre il 15% delle case presentate con espressioni come "efficienza energetica", "risparmio di energia" e "biomasse".

Dove? Anche in Toscana e in Inghilterra.

Crediti immagini: Airbnb