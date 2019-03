La supermodella tedesca si è affidata a Westwing per arredare il suo nuovo appartamento dal tocco moderno. Scopritelo con noi

Sembra uscito da uno di quei feed Instagram che ci piace tanto scrollare nel nostro tempo libero il nuovo appartamento della supermodella Stefanie Giesinger a Berlino.



Tedesca di origini e cosmopolita per professione, la top model è diventata in poco tempo nota per aver vinto la nona stagione del talent show Germany’s Next Top Model, aver sfilato per Dolce & Gabbana ed essere la testimonial di L’Oreal e Calzedonia, e se da Berlino a Londra, passando per New York, è un attimo, è anche vero che il richiamo di casa è sempre forte.



Stefanie decide allora di trovare una nuova sistemazione proprio a Berlino e di affidarsi a Westwing per arredare il suo nuovo appartamento.





Moderno ed estremamente sofisticato, questo spazio colpisce soprattutto per la luce, riflessa dal bianco dell’ambiente intorno e catalizzata dai tocchi di colore posizionati strategicamente qua e là.



Di grande impatto, per esempio, l’ampio divano in una brillante tonalità verde smeraldo.



In cucina, nonostante il poco spazio a disposizione, tutto è al posto giusto e l’attenzione non può non cadere sul tavolo di marmo rotondo, perfetto per gli ambienti piccoli ma che non rinunciano allo stile.





Con oltre 3,5 milioni di follower e volto di straordinarie campagne pubblicitarie, Stefanie non rinuncia ad una stanza dedicata al guardaroba e in un gioco di grandi armadi bianchi a vista e cassetti, ecco che riesce ad organizzare anche una piccola zona cool & cosy richiamando il verde smeraldo e puntando su complementi dai profili dorati.



Il grande tappeto tono su tono riempie e armonizza lo spazio.





Ci si sposta infine in camera da letto, dove il tocco moderno ed essenziale è sempre più evidente. Il punto forte? Decisamente l’illuminazione, tra lampade da comodino e scrivania minimal e lampadari che al contrario aggiungono un twist sofisticato e a tratti audace.





Photo credits: Westwing