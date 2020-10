La piattaforma online di Home & Living, Westwing, apre le porte al mondo dell’arte. Con una selezione "temporanea" di opere realizzate da artisti contemporanei internazionali del calibro di Dot Pigeon e Maxwell McMaster

Su Westwing da oggi non troveremo solamente pezzi di design molto interessanti per arredare e decorare casa: la piattaforma online di Home & Living ha aperto le porte anche all’arte contemporanea.

D’ora in poi anche le opere artistiche saranno acquistabili sul sito grazie a una selezione davvero da chapeau curata in partnership con Dada - Prufrock Art, società di Art Providing e Art Wealth Management che opera nel mondo dell’arte e nella mediazione culturale.





Nella foto: l'opera di Dot Pigeon con la Barbie che mostra la cellulite. Credits: Dot Pigeon

Sul sito è disponibile uno spazio virtuale volto alla ricerca curatoriale di opere d’arte, per dare la possibilità a un range più ampio di utenti di avvicinarsi a questo mondo. Un mondo che è parte integrante della bellezza e dell’unicità di ogni ambiente, quindi complementare a quello del design e dell'arredo.

Una collezione di 26 opere d’arte realizzate da cinque artisti contemporanei internazionali: a partire da Dot Pigeon, con le sue icone "figlie" della Pop Art riproposte in versione contemporanea a dir poco geniale; il fumettistico e visionario Albert Pinya; l’impegnato socialmente Andrea Crespi; il fotografico e ipnotico Karl Alexander Hermann e l’onirico Maxwell McMaster, con le sue forme pure e i suoi pastelli che incantano.





Nella foto: l'opera di Maxwell McMaster. Credits: Maxwell McMaster

Rievocando tutti quanti atmosfere e stilemi della Pop Art, gli artisti su Westwing si ispirano a oggetti della realtà quotidiana che vengono tramutati magicamente in arte una volta decontestualizzati dal loro habitat naturale.

Partendo dal concetto molto duchampiano e dadaista che un oggetto comune può essere assurto a una dimensione artistica, le opere di questi giovani talenti rivoluzionano i canoni e gli standard sia estetici sia concettuali.

Nella foto: l'opera di Albert Pinya. Credits: Albert Pinya

Ogni opera, unica nella sua numerazione, soggetta al Copyright dell’artista e venduta senza cornice, sarà accompagnata da un certificato di autenticità firmato dall’artista in cui è indicato il numero di edizione.

La campagna per ora sarà online per 8 giorni, fino al 7 ottobre, e ci si potrà accaparrare dalla stampa super irriverente e tagliente di Dot Pigeon - uno dei Digital Artist più importanti nel panorama contemporaneo non solo italiano ma internazionale (a cui si deve la Barbie con cellulite diventata cult) - alle opere dal retrogusto Manga dello spagnolo Albert Pinya.