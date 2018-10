Accogliamo i mesi più freddi dell'anno scegliendo una skincare routine viso e occhi adatta al cambio di stagione. Scoprite come con i consigli di Grazia.it



L'arrivo dei mesi più freddi dell'anno porta con se una ventata di cambiamenti e anche la nostra pelle ne risente.



Ed è per questo che è necessario cambiare abitudini, scegliendo una skincare routine per viso e occhi che prepari la nostra pelle al cambio di stagione.

Le creme viso per il cambio di stagione

Con il cambio di stagione l'aria diventa più secca e più fredda.



Servono dunque trattamenti che sappiano reidratare la pelle in profondità e creare uno schermo protettivo in grado di limitare i danni degli agenti atmosferici.



Via libera quindi a balsami concentrati e a trattamenti overnight che agiscono durante la notte per rivelare una pelle protetta e rigenerata al risveglio.

Le creme contorno occhi per il cambio di stagione



Con l'arrivo della stagione fredda una particolare attenzione va rivolta inoltre alla pelle del contorno occhi, per sua natura molto più sottile e delicata e quindi più facilmente danneggiabile dal clima rigido. E' necessario mantenerla sempre idratata e protetta, scegliendo trattamenti mirati ricchi di ingredienti naturali che sappiano illuminarla e proteggerla durante il giorno e ripararla durante la notte.



Credits Ph: Unsplash



Credits Ph: Elisa Costa