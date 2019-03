Alla ricerca di creme anti-age per la zona del collo? Scoprite le migliori soluzioni antigravità (massaggi inclusi) per il décolléte

Era il cruccio delle dive che posavano davanti alla macchina fotografica cercando di nascondere le prime rughe sul décolléte e lo è anche oggi: il collo è una zona sensibile dove i segni del tempo cominciano ad apparire già dopo i 30 anni.

Eppure spesso dimentichiamo che, esattamente come per la pelle del viso, anche il collo ha bisogno di attenzioni particolari. Se tra i nemici giurati c'è il fumo, lo stress, l'alimentazione e il sole, creme e massaggi ad hoc possono arginare i danni. Vi spieghiamo come e quali prodotti provare per sfoggiare un décolléte al top!

Primo step: la detersione

Per avere una pelle subito più luminosa e liftata, è necessaria una detersione ad hoc. Consigliamo di usare una spazzola per la pulizia del viso come la Face Cleansing Cleanse&Massage di Bellissima che in un minuto dona subito al viso un aspetto più vitale. Usate la testina Massaggio Rivitalizzante che stimola il microcircolo cutaneo migliorando la compattezza della pelle.







Altro device super performante, contiene la testina Firming che regala, in tre minuti, un massaggio ad azione rassodante.

Dopo la detersione: un massaggio anti-age

Dopo aver pulito la pelle del viso e del collo e prima di applicare il vostro soin anti-age, meglio eseguire un breve massaggio sulla zona del décolléte.

Come fare? Applicate la crema dal basso verso l'alto con movimenti circolari ai lati e poi "stirate" la pelle verso l'alto. Per stimolare l'afflusso di sangue verso la superficie, date dei piccoli pizzicotti lì dove compaiono le piccole rughe. Completate con una veloce "ginnastica facciale": spostate la testa a destra e sinistra, spingete il mento verso lo sterno e poi, di nuovo, allungate il collo.





Siete in cerca di una nuova crema per collo e décolléte? Provate questi prodotti selezionati da noi!

Arricchito con derivati della Soia, estratto di Alga ed estratto di Fior di Loto, dona alla pelle un aspetto vitale e giovane migliorandone l'elasticità.

Crema fine, fondente e non grassa, si assorbe facilmente. Per una pelle subito più morbida e compatta.

A base di Altea, foglie di Betulla, Trifoglio rosso, olio di Noce di macadamia e olio di Argan, migliora l'idratazione della pelle.

Enerigizzante e rivitalizzante, nutre e rende più luminosa la zona del collo.

Queste perle monodose racchiudono un oleo-gel incolore formulato con gli estratti di Orchidea e Gardenia, l’olio di Argan e il Cellular Repair Complex Plus®, un complesso che stimola il metabolismo della pelle e rinforza le difese del DNA cellulare cutaneo.

Dalla texture a “effetto bendaggio”, si assorbe facilmente nella pelle per proteggerla e idratarla.

Crema rassodante e rimodellante per collo e decolleté a effetto lifting, è caratterizzata da una formula frutto di studi approfonditi sulle caratteristiche ed esigenze della pelle del collo.



Ha una formula dall'effetto tensore grazie all'estratto di semi di Avena mentre l'estratto di fibra di semi di Soia svolge un'azione rassodante. Infine, la Caffeina, combinata con estratto di Alghe rosse ed estratto di Ippocastano, affina la pelle.



Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Pexels.com