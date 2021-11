La notte è un momento speciale per la skincare routine e scegliere i giusti prodotti è il primo passo per una pelle da sogno.

Impostare una buona beauty routine serale vuol dire assecondare e rispondere alle esigenze della pelle. La notte, infatti, è un momento molto importante per la salute della cute perché, oltre a essere meno sollecitata dagli agenti esterni come inquinamento, vento e pioggia, è proprio durante la notte che si attivano nuovi processi di bellezza.

Proprio per questo motivo è bene impostare una skincare routine fatta di prodotti beauty da usare per un sonno rigenerante.

La cosa più importante quando si parla di routine serale è la parte dedicata alla rimozione del make-up. Eliminare ogni traccia di trucco con uno struccante bifasico è il primo step per una pelle più giovane dove i segni del tempo non sono ancora presenti. Lo stuccante bifasico di Syster, brand smart nato dalle esigenze della community di Abiby, sfrutta gli acidi della frutta AHA, permettendo di contrastare colorito spento, esfoliare, illuminare e trattare le pelli più mature.

Per permettere ai prodotti di penetrare al meglio nella cute, dopo aver eliminato il make-up, è bene passare u detergente per dire addio ai prodotti e all'inquinamento che si deposita nei pori. Quello di Augustinus Bader è un detergente con una delicata azione detossinante e detergente e non altera l’equilibrio idrolipidico.

Esfoliare e scrubbare la pelle è un ottimo modo per promuovere la rigenerazione cellulare della pelle. Il momento perfetto per farlo è la sera dato che, post trattamento, la pelle non verrà esposta ai raggi solari. Il trattamento esfoliante settimanale di Yuzen con alfa idrossiacidi promuove il turnover cellulare rivelando immediatamente un viso più fresco e radioso. Merito della combinazione degli ingredienti tra cui l'esclusivo complesso Tanesankai® e agli estratti calmanti del fungo Reishi, che restituisce nuova vita alla pelle spenta.

Lavera, Re-energizing Sleeping Elixir

Sono in pochi a conoscere il ruolo dell'ormone del sonno, la melatonina, che agisce come un vero e proprio antidoto ai radicali liberi. Ed è proprio sull'ormone del sonno che si basa l'azione della linea Re-energizing Sleeping lavera: formule naturali e Bio contengono Uva bio e Vitamina E già ricche di antiossidanti che contribuiscono al naturale rinnovamento cellulare.Il must have è il Re-energizing Sleeping Elixir, da applicare come un siero per cura extra intensiva.

Oggi il CBD, cioè l'estratto dalla Cannabis, è sempre più utilizzato all'interno della cosmesi e della skincare. Come nel siero di Rodial che, grazie alle proprietà rilassanti e rigeneranti dell'estratto, rende la pelle morbida, elastica e fresca. A cui si aggiunge la camomilla che rende l'incarnato uniforme e compatto.

Trattamento notte super-nutriente con acido ialuronico che agisce attivamente sulla pelle sia in profondità che in superficie. In aggiunta la baca di lumaca che rende la cute elastica, luminosa e tonica. Un prodotto, come tutta la linea Cobea, co-progettata da ProfumeriaWeb e la propria community: una linea pensate sulle necessità e sulle abitudini dei clienti.

Durante la notte è bene aiutare la pelle nei processi di protezione cellulare, della riparazione del DNA e la lotta ai radicali liberi. In suo aiuto è possibile utilizzare questa crema di Gerard’s che al suo interno contiene un esclusivo mix di alghe marine verdi e lievito idrolizzato. Una combo che potenzia la sintesi del collagene e stimolando la rigenerazione e la produzione di acido ialuronico; l’ideale per ottenere una pelle più compatta e i contorni ridefiniti.

Le maschere sono un passaggio dedicato alla skincare che non deve mai mancare, almeno una volta a settimana. Un trattamento boost che permette di rimettere in sesto anche le cuti più maltrattate. Oggi, però, esistono anche formule che possono essere applicate per tutta la notte in modo da agire durante il sonno. Laneige propone una maschera gel rinfrescante, a base di acqua minerale idro-ionizzata, che fornisce un'intensa dose di idratazione alla pelle stressata e assetata. Il modo migliore per risvegliarsi con una pelle rivitalizzata, lenita e radiosa.

Niente di più rilassante di un buon massaggio con un Gua Sha prima di andare a dormire. In abbinamento con un olio per la skincare permetterà di distendere i lineamenti e affinare la forma del viso. Mushroom Gua Sha, in quarzo rosa al 100%, è lo strumento perfetto per il contorno occhi: riduce il gonfiore, l'infiammazione migliorando l'area perioculare

La seta è un grande alleato di bellezza, infatti contiene la serina, una proteina fisiologica che fornisce energia per lo sviluppo cellulare, idrata e illumina pelle (oltre che i capelli). Aggiungere una federa in seta al sonno di bellezza di ognuno, permette di aggiungere uno step di bellezza per la pelle: le proteine della seta, infatti, fissano l'acqua sulla superficie riducendo la disidratazione cutanea e andando a lenire la pelle prevenendo la formazione di imperfezioni.

Autore: Gaia Magenis / Ph. Pexels