Una selezione dei migliori prodotti di bellezza upcycling per una beauty routine green anti spreco. I must per un approccio "zero waste"

Riutilizzare, non sprecare e valorizzare: ecco i prodotti di bellezza upcycling su cui puntare per un approccio sempre più green proiettato verso il futuro.

Con l'upcylcing infatti, non solo si contrastano gli sprechi, ma si lavora per valorizzare i materiali di scarto, donando loro nuova vita e dignità, per creando prodotti di qualità.

Oggi nel mondo della bellezza - ma non solo, anche nella moda e nel food ci si sta muovendo nella giusta direzione - sempre più brand puntano a una filosofia "zero waste" servendosi di materiali già lavorati, spesso biologici e già utilizzati in un primo ciclo dall'industria alimentare, ad esempio.

In quest'ottica, alimenti come mele e caffè, ma anche legno, acqua, fiori e scarti di seta, divengono il fulcro di creazioni d'eccellenza.

Ogni componente viene così impegnato per dare vita a creme, profumi, accessori e prodotti di bellezza parte di un circolo virtuoso in grado di salvaguardare la terra e le culture, limitando gli sprechi.

I prodotti di bellezza upcycling da provare

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti di bellezza upcycling del momento, accompagnati da alcuni must che uniscono a questa filosofia anche quella del riciclo.

Seguiteci alla loro scoperta continuando a leggere questo articolo.

Prodotti di bellezza upcycling: Yves Rocher Balsamo del Frutteto

Un balsamo-olio fondente multiuso per tutta la famiglia, composto al 99% da ingredienti di origine naturale. Ideale come idratante corpo, viso e capelli, può essere utilizzato come trattamento lenitivo, doposole, aftershave e molto altro ancora.

Importante: viene realizzato con un concentrato di principi attivi proveniente da mele bio. In particolare, parte di questi viene ricavata dalla lavorazione del materiale di scarto proveniente dalla lavorazione delle mele da sidro.

Una creazione esclusiva, la prima fragranza millesimata di Miss Dior. Frutto della raccolta della Rosa di Maggio 2021 del Domaine de Manon di Grasse, questa fragranza propone una scia floreale seducente e radiosa.

Il suo claim? "Niente è sprecato, tutto si trasforma". Per questo Dior propone uno speciale flacome composto per il 25% da vetro riciclato, racchiuso in un astuccio riciclabile realizzato con carta certificata FSC che è per il 40% riciclata e per il 15% composta da petali di rosa residui del raccolto.

Come spiegato dalla maison "Con Miss Dior Rose Essence, Dior intraprende azioni concrete per lasciare la bellezza come eredità".

Formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale ricavati responsabilmente, questa crema specifica per trattare la zona del contorno occhi svolge una funzione levigante e rassodante. Il vasetto è realizzato al 72% di plastica riciclata e per il 17% di plastica ricavata dagli scarti della lavorazione della canna da zucchero.

Parte di una intera linea "zero waste" creata in partnership con la Fondazione Slow Food che tutela la biodiversità alimentare del territorio, questo shampoo e shower gel 2 in 1 propone una formula biodegradabile con estratti di arance rosse biologiche recuperate dagli scarti alimentari provenienti dalla produzione di succhi di frutta nel Gargano.

Inoltre, questo detergente delicato e adatto anche alla pelle sensibile dei bambini, vanta un pack in R-PET riciclato e riciclabile.

Le nuove Aqua Allegoria Forte della maison francese rielaborano i grandi classici Guerlain in chiave ancora più intensa e affascinante. A conquistare, oltre ai sofisticati jus, troviamo il costante impegno del brand per la salvaguardia del pianeta.

Le fragranze Aqua Allegoria Forte contengono infatti oltre il 90% di ingredienti di origine naturale. L'alcol di barbabietola presente nelle loro formule proviene da una filiera basata su metodi di agricoltura responsabile. Nota di merito anche per gli iconici flaconi, oggi ricaricabili e riciclabili, realizzati in Francia con il 15% di vetro riciclato.

Una crema idratante rinfrescante proposta in pack ricaricabile che vanta una formula vegana composta da ingredienti coltivati responsabilmente, abbinati ad acqua estratta da mele destinate a diventare rifiuti.

Per ridurre l’impiego di plastica, Shiseido impiega inoltre il 95% di plastica riciclata per il flacone esterno e il 30% di lolla di riso per il tappo esterno.

Un olio nutriente per capelli costituito da una ricca miscela di olio di argan, vitamina E, olio di macadamia ed estratto di seta vegana e sostenibile ERI. Il brand ha scelto questa materia prima ottenuta da un recupero e riutilizzo di scarti industriali dopo il processo di sgommatura effettuato dal setificio al momento della creazione del rotolo di seta.

Segnaliamo inoltre che le acque di scarto vengono raccolte e purificate con sistemi di bio-ingegneria per ottenere un prodotto cosmetico funzionale, green e sicuro.

La prima fragranza del marchio sartoriale italiano pone l'accento sulla sostenibilità. Tra gli ingredienti chiave troviamo legno di cedro e pepe rosa ricavati in modo sostenibile oltre a distillati ottenuti da legno di scarto non adatto al comune utilizzo in segheria. Elegante e rispettoso.

Prodotti di bellezza upcycling: Amarey Essential Hydration Face Cream

Una crema idratante novità studiata per stimolare il rinnovamento cellulare coadiuvando la produzione di elastina e collagene, per una pelle più tonica e idratata. La formula di questo prodotto include estratto di caffè arabica rigenerato, olio di caffè verde, fiori di caffè e vitamina E.

Prodotti di bellezza upcycling: Etat Libre d'Orange I'm Trash Les fleurs du Dechet EDP

"I camion dei rifiuti contengono fiori che possono ancora fiorire", in questo modo il marchio francese di profumeria artistica presenta questa fragranza "zero waste", prodotta con materie prime di recupero. Per la prima volta Etat libre d'Orange crea infatti un profumo partendo da petali già lavorati, legni già distillati e scarti di aromi alimentari. In questo modo si ottiene una fragranza dalle sfumature inedite, assolutamente da provare.

L'olio detergente must per tutta la famiglia è disponibile in una edizione limitata il cui pack è costituito al 100% da plastica raccolta dall'associazione Waste Free Oceans.

Un prodotto irrinunciabile, pensato per detergere, nutrire, lenire, idratare e persino struccare.

Il marchio svizzero propone una nuova generazione di maschere viso dalla filosofia anti spreco. Il range include infatti tre maschere viso e una variante di patch occhi arricchiti con attivi che derivano da residui naturali dell’industria alimentare. Da provare assolutamente!

Un profumo giocoso e seducente, che invita a lascarsi andare. La nuova nata in casa Miller Harris è una fragranza floreale muschiata con note di fragola, corbezzolo, mandarino e pepe rosa. A completare la piramide anche rosa e patchouli upcycled, per una filosofia green lussuosa.

