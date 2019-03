Qualche giorno in montagna? Sotto 19 prodotti SOS che si prenderanno cura della tua pelle. E addio screpolature e rossori!

Se siete pronte a partire per qualche giorno in montagna, sotto qualche dritta con i prodotti giusti da mettere nel beauty case.



Cosa non può mancare oltre ai solari? Tutto ciò che protegge, dai balsami labbra, alle creme corpo e viso super emollienti, dalle maschere per rinforzare la barriera ed evitare la secchezza cutanea fino agli shower gel rilassanti per lunghi bagni dopo una giornata all'aria aperta.



Tutto a base di erbe alpine e ingredienti montanari.

Lip Care Castagna, Apivita

È ricco di vitamina E dalle proprietà anti-ossidanti e di estratto di castagna ammorbidente questo burrocacao che profuma di caldarroste.

Maschera Super Idratante IceSource, Polaar

A base di acqua dei ghiacciai, ricca di minerali e oligoelementi idratanti e rinforzanti, questa maschera è un vero e proprio bagno di idratazione perfetto per le pelli più secche; all’interno anche l’acido ialuronico che cattura l’acqua e aiuta a rigenerare e rimpolpare la pelle.

Contour R3 Defence Elixage, Bionike

È un balsamo occhi-labbra che aiuta a riparare e rinnovare la pelle dei contorni. All’interno un estratto di alghe delle nevi alpine che aumenta la longevità e ringiovanisce, olio di avocado e burro di karitè.

Bagno Benessere, Dr. Hauschka

Agli aghi di pino, questo bagno contiene oli essenziali che aiutano a distendere e rilassare; si scioglie in acqua e aiuta a donare una sensazione di calore in tutto il corpo. È un rituale perfetto per le giornate più fredde.

Crema Mani al Karitè, Compagnie de Provence

A base di burro di karitè, presente al 20% nella formula, questa crema mani è ultra-nutriente, adatta a quelle che continuano a subire delle aggressioni esterne. La texture è leggera e si assorbe facilmente e, oltre a lenire, protegge dai danni successivi.

Sun Soul Stick 50+, Comfort Zone

Resistente all’acqua, questo stick è adatto per proteggere le zone sensibili dai raggi UVA e UVB. Si applica su naso, contorno occhi, orecchie, cicatrici, macchie e nei, ha una texture invisibile e non unge la pelle.

Dibble Body Cream, & Other Stories

Dalla consistenza ricca, questa crema contiene felce verde, tartufo bianco e burro di prugna così da idratare a fondo e profumare la pelle.

Oil Bath Winter, Susanne Kaufmann

Si diluisce nell’acqua calda e contiene oli essenziali di cannella, chiodi di garofano e geranio che aiutano a rilassare, distendere e proteggere dal clima freddo.

Cold Plunge Mask, OleHenriksen

All’interno di questa maschera all’argilla lo snow lotus, un ingrediente ricco di antiossidanti e che si è adattato alle temperature più fredde. La maschera si raffredda sul viso così che, non solo purifica, ma soprattutto riduce l’aspetto dei pori liberandoli proprio grazie al freddo.

Balsamo SOS Riparatore, Dolomia

Multitasking, questo balsamo lenitivo aiuta a calmare i rossori cutanei e la disidratazione, contiene arnica alpina ed è adatto per le zone più piccole, come guance, labbra, mani e naso.

Soin des Levres, Caudalie

Composto dal 99% di ingredienti naturali, tra cui estratti di vite e uva, questo balsamo aiuta a rigenerare e proteggere le labbra dalle basse temperature.

Daily Defense, Madara

Ultra ricca, questa crema protegge dalle condizioni climatiche più estreme, aiuta a idratare in profondità la pelle più secca e ruvida. Ha un formato compatto, ideale per il viaggio, ed è adatta non solo per il viso ma per mani e corpo.

Crema Notte Rassodante, LaVera

All’interno l’estratto di stella alpina e unito all’acido ialuronico e all’olio di karanja aiuta a mantenere la pelle idratata, nutrita e a evitare la perdita d’acqua.

Maschera Doposole, Maria Galland

Si applica dopo l’esposizione solare ed è composta da principi attivi che aiutano a rigenerare la pelle dopo lo stress del sole grazie all’aloe vera, svolgono un’azione anti-età con il tè verde e mantengono l’abbronzatura a lungo.

Soleil Plaisir Suncare, Darphin

Con fattore di protezione SFP30/50, questa crema viso solare aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo premature.

Protective Lip Balm, Aēsop

Contiene un fattore di protezione SPF30 questo balsamo per le labbra che idrata e protegge.

Baume Lèvres Rêve de Miel, Nuxe

La nuova formula contiene ancora più ingredienti nutrienti, come il burro di karitè, trasformando il balsamo labbra in un vero e proprio trattamento intensivo.

Paradise Blooming Balm, Dear Dahlia

Estremamente intenso, questo balsamo nasce per le labbra ma può essere usato anche per tutte le zone piccole e particolarmente secche.



Crème d’eau mains, Uriage

A base di acqua termale di Uriage, questa crema mani agisce idratando, proteggendo e ammorbidendo le estremità.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash