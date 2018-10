Più fragile e problematica, la pelle sensibile ha bisogno di una beauty routine ad hoc. Ecco i migliori prodotti da provare

Rossori, pelle che tira, viso stanco e privo di luminosità: chi ha una cute sensibile, sa bene quanto sia difficile trovare dei prodotti utili che "coccolino" la pelle e che siano efficaci allo stesso tempo. Vi diamo una mano noi: seguite i nostri consigli.

Primo step, la detersione

Detergente classico o struccante? La soluzione è scegliere un prodotto con tensioattivi delicati o in quantità minore, come nel caso delle acque micellari che rimuovono impurità e make up senza aggredire il film idrolipidico. Ecco alcuni prodotti mirati ed efficaci.

Secondo step: il tonico

Per eliminare residui di struccante e impurità: il tonico è un passaggio fondamentale della routine di bellezza. Ma chi ha la pelle sensibile deve sceglierlo senza alcool e con ingredienti dall'azione calmante. Ecco alcune proposte da infilare nel beauty case.





Terzo step: le lozioni

Veri e propri trattamenti idratanti, le lozioni riequilibrano il film idrolipidico della pelle rendendola più recettiva ai trattamenti successivi. Come detergenti, sieri e creme per pelle sensibili, vanno scelti guardando con attenzioni gli ingredienti che devono essere delicati e lenitivi.

Quarto step: il siero viso

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: il siero fa da veicolante ai principi attivi contenuti nelle creme permettendo agli attivi di penetrare meglio e più in profondità. Chi desidera il miglior risultato, non può rinunciare a questo prodotto. Ecco una selezione pensata per chi ha la pelle delicata.



Quinto step: la crema viso

Ultima coccola per il viso caratterizzato da una pelle sensibile è la crema: le soluzioni più delicata idratanti e anti-age in commercio sono molte. Ecco alcune tra le migliori che abbiamo selezionato per voi.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Unsplash.com