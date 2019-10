Scoprite i prodotti specifici per una pedicure curativa davvero impeccabile

Piedini di fata cercasi? Basta mettere in atto il perfetto foot ritual a casa propria, fatto di calzini imbevuti, scrub leviganti, balsami idratanti e nutrienti, spray e creme che donano sollievo alle estremità dopo una lunga giornata di stress.

Insomma, la pedicure fai-da-te non è mai stata così facile, divertente e rilassante come in questo periodo.

Specialist Foot Balm, Comfort Zone

Crea una sorta di film protettivo attorno al piede così da preservare l’idratazione compensando la carenza lipidica che causa screpolature e secchezze.

Crema SOS Talloni, Bottega Verde

Con urea, molto idratante, all’interno anche gli oli essenziali di menta e timo che mantengono il piede fresco per tutto il giorno.

Reinventing the Heel – Mega Moisture for Dry Cracked Feet, Origins

Nutriente, questa crema è a base di oli di frutti di rosa e di jojoba che donano sollievo mentre l’acido salicilico esfolia in profondità e il burro di karitè addolcisce e leviga. Infine il mentolo che rinfresca.

Posh Peel Pedicure, Patchology

In tessuto, questa maschera la si lascia in posa per un’ora, oppure un’ora e mezza per un’azione ancora più intensa, e aiuta ad ammorbidire le callosità.

Pedimask, Dr Scholl

Si indossano per 20 minuti e donano immediata morbidezza ai piedi; è disponibile in 2 versioni, con olio di macadamia per maggiore idratazione e invece priva di fragranza e oli per un’idratazione meno intensa.

Maschera Piedi, Sephora

Pronti all’uso, questi calzini-maschera profumano di lavanda e svolgono un’azione riparatrice, rilassante ed emolliente.

Foot Cream Cooling, Susanne Kaufmann

Rinfresca i piedi e le gambe stanche e pesanti grazie all’estratto di mentolo, alla calendula e all’olio di lavanda mentre l’olio di scorza di limone previene le infezioni miotiche.

Xérial Peel, SVR

Si applicano per un’ora e i calzini, imbevuti di acido glicolico e lattico svolgono un’azione intensiva di peeling mentre gli estratti vegetali hanno una funzione emolliente e lenitiva.

Crema Piedi Sollievo, Relieveme

Ad azione emolliente, la formula è arricchita da tea tree che aiuta a contrastare le impurità e a normalizzare la sudorazione.

Total Beauty Pedicure, Bellissima Italia

Vero e proprio trattamento, è composto da 3 rulli di cui due esfolianti che rimuovono callosità e duroni e il terzo più delicato e a grana fine.

Spray Deodorante, Erboristeria Magentina

Aiuta a tenere sotto controllo la proliferazione dei batteri che causano i cattivi odori alle estremità e a mantenerle fresche e asciutte.

Balsamo Piedi Intenso Karitè, L’Occitane

Ricco di burro di karitè al 25%, questo balsamo dona sollievo ai piedi eliminando rugosità e secchezza. Inoltre la texture penetra rapidamente senza ungere.



Mineral Foot Cream, Ahava

Vellutata, ammorbidisce le zone inspessite, quindi soprattutto i talloni. Non solo aumenta l’idratazione del piede ma soprattutto previene future secchezze grazie alla glicerina contenuta.

Gommage Scrub, Yves Rocher

A base di lavanda e pietra pomice, elimina tutte le secchezze lasciando il piede morbido.

Sensitive Foot Foam, Pronails Piedi

Pensato per il cosiddetto “piede d’atleta” ovvero quei piedi dalle pelli umidi e desquamate, previene infezioni fungine e si applica al massimo 2 volte al giorno.