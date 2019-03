Volete saperne di più sui detergenti viso oleosi? Vi spieghiamo come si utilizzano e quali sono i vantaggi

Il metodo dell'oil cleansing: come si utilizza un detergente in olio

Usare l'olio per pulire il viso? La tecnica dell'oil cleansing consiste esattamente in questo. Si utilizza un olio per rimuovere le impurità dal viso ed eliminare ogni traccia di trucco.



Perché funziona? L'olio, essendo grasso, riesce a sciogliere lo sporco composto anch'esso da una parte grassa, secondo il principio per cui il simile scioglie il simile. In questo modo, le tracce di smog, le impurità dovute a un eccesso di sebo e il make up (anche waterproof) vengono rimosse in velocità, senza dover strofinare a lungo il viso, semplicemente massaggiando qualche goccia di olio.

Una volta che tutto il trucco si sarà sciolto, potrete completare la pulizia del viso passando un panno umido con acqua tiepida.

Se avete la pelle grassa e volete evitare che restino dei residui di olio restino sul viso, o preferite una pulizia ancora più profonda, provate il metodo del double cleansing. Dopo la prima pulizia con il detergente viso oleoso, si fa una seconda pulizia con un classico gel detergente schiumogeno. Si risciacqua il viso e si tampona con un panno asciutto.

Non dimenticate di completare la pulizia - sia che scegliate il semplice oil cleansing o che preferiate il double cleansing - con un tonico, per rimuovere ogni traccia di detergente e riportare il pH della pelle al giusto equilibrio.

Ecco perché dopo averlo provato non lo abbandonerete più

Quali sono i vantaggi nell'utilizzare un olio per la detersione del viso?



1. Rimuove il make up più ostinato - anche i glitter - senza fatica



2. Nutre la pelle e la lascia morbida e setosa

3. Garantisce una pulizia più profonda





I migliori cleansing oil



Volete provare la pulizia del viso con l'olio? Abbiamo selezionato per voi i detergenti viso oleosi top da provare.



