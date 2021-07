Alla ricerca di una maschera corpo? Ecco i migliori impacchi idratanti per una pelle libera dalle cellule morte, luminosa e levigata

Maschera corpo: una coccola extra per una pelle più idratata, levigata e compatta.

L'impacco idratante corpo è senza dubbio uno dei must del momento in fatto di body care. In alcuni casi ha texture multiuso adatte a trattare anche il viso, oppure propone anche granelli scrubbanti ideali per rimuovere le cellule morte e liberare la pelle dalle impurità.

Non mancano poi le formule specifiche per lenire la pelle dopo l'esposizione al sole, oppure le maschere specifiche per mani, piedi e polpacci.

Trovate quella giusta per le vostre esigenze qui sotto!

Parte della Sephora Collection, è composta al 93% da ingredienti di origine naturale, con estratti di anguria e vitamina E. Il suo scopo? Rendere la pelle tonica e rimpolpata. Questo prodotto può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo.

I benefici del Mar Morto nel bagno di casa propria? Si può con questa maschera corpo antiossidante pensata per rimuovere cellule morte e tossine. Tra i suoi attivi acqua del Mar Morto e 21 minerali detergenti e nutrienti, per una pelle sana e luminosa.

Una crema-gel effetto ghiaccio, ideale per lenire la pelle irritata dall'esposizione solare. Dalla texture fondente, offre un effetto idratante fino a 48 ore grazie all'estratto di aloe vera bio e karitè.

Impacco idratante corpo dal potere rigenerante. I suoi ingredienti sono naturali: erbe e fieni di montagna, burro di karitè e burro di cacao. Particolarmente indicato per lenire le pelli secche e disidratate, contrasta l'invecchiamento cellulare.

Pelle morbida e purificata con il prodotto due in uno studiato per combattere le imperfezioni sul corpo, come ad esempio quelle presenti sulla schiena, sul petto e sui glutei. Tra i suoi attivi troviamo carbone, olio di melaleuca e caffeina.

Effetto detox e rimpolpante per il corpo con la maschera a base di argilla vulcanica, caffè verde, alghe e mango. Elimina tossine e impurità e neutralizza inoltre i rossori, rendendo la pelle più omogenea.

Uno dei best seller del marchio italiano. Questa maschera mani e unghie contiene aloe vera nutriente e contrasta la secchezza. I guanti aderiscono bene alla pelle per svolgere le proprie attività quotidiane senza limitazioni.

Una formula gel rinfrescante proposta per calmare la sensazione di bruciore e irritazione dopo l'esposizione solare. Questo prodotto, ricco in acido ialuronico e alghe rosse funge anche da booster dell'abbronzatura.

Una maschera effetto spa per piedi e polpacci. Dalla forma "a stivaletto", all'interno troviamo oli essenziali defaticanti e rilassanti, ma anche olio di macadamia e olio di argan, estratto di erba mate e anice stellato.

Con estratti di tè e Tightening Complex, questa maschera corpo è stata studiata per migliorare l'aspetto e la consistenza di braccia, fianchi e addome.

Foto di Sora Shimazaki & Dana Tentis da Pexels