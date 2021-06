Le creme solari sono le migliori alleate per la salute e la bellezza della pelle. Scoprite quali provare quest'estate, ognuna per ogni esigenza

In estate scegliere le migliori creme solari è essenziale per prendersi cura della propria pelle.

Non si tratta solo di protezione dalle scottature, ma anche di prevenzione della formazione di macchie scure e rughe.

Si dice, del resto, che l'SPF sia la prima crema anti-rughe che tutti dovrebbero usare ogni giorno.

Ne esistono moltissimi tipi in commercio, dalle texture leggere e trasparenti, più nutrienti, che stimolano la melanina, in spray, crema, latte o olio.

Quale crema solare con SPF scegliere?

Crema solare anti-rughe - Caudalie Crema Solare Viso Anti-rughe

Protegge dall'azione dannosa dei raggi UV, mentre idrata la pelle. La sua formula biodegradabile rispetta l'ecosistema marino.

Crema solare leggera - Nuxe Sun Fluido Leggero

Ideale per le pelli normali e miste, previene la disidratazione cutanea con una texture fluida leggera e non appiccicosa.

Crema solare pelli sensibili: Lavera Sensitive Sun Spray

Con ingredienti naturali e protezione minerale, protegge anche le pelli sensibili, riducendo il rischio di irritazione causata dall'esposizione solare.

Crema solare pro-melanina: Isdin Hydro Oil

La sua formula bifasica oleo-acquosa, oltre alla protezione UVA e UVB con SPF 30, stimola la produzione di melanina con Pro-Melanin Technology, che attiva e potenzia del 43% in più l'abbronzatura della pelle.

Olio solare sublimatore: Eisenberg Sublime Tan Face & Body Oil

Si applica sulla pelle già abbronzata per nutrirla a fondo, combattere i radicali liberi e sublimarla. Contiene SPF 6.

Olio solare secco: Collistar Olio Secco Superabbronzante Idratante

Per chi ama l'azione nutriente dell'olio sulla pelle, ma non la sensazione di untuosità, la scelta non può che ricadere su un olio secco, leggero e a rapido assorbimento.

Crema solare sport water resistant: Anne Möller Non Stop

Il fluido viso con SPF 50+ è resistente all'acqua e al sudore, diventando un alleato indispensabile per lo sport all'aperto.

Crema solare invisibile: Biopoint Spray Solare Invisibile

Alla sua texture trasparente e leggera si aggiunge l'erogazione a 360°, rendendolo il solare più facile e veloce da usare.

Latte solare: Antos Latte Solare SPF30

Con olio di tamanu e avocado, estratto di mallo di noce, carota e tè nero, protegge la pelle dal sole lasciandola morbida e idratata.

Crema solare viso anti-macchie: SVR Clairial Day

Da applicare ogni giorno per contrastare l'insorgenza di macchie scure, proteggendo la pelle dall'azione dei raggi UVA e UVB e dell'inquinamento.

Credits ph.: Pexels.com