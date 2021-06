Colorate, esagerate e da riprodurre al prossimo appuntamento dalla tua nail artist del cuore

La passione per le unghie conquista tutti e le nail art delle celebrità da copiare sono l'ispirazione perfetta per dare una svolta al tuo look.

Tonde, quadrate, a stiletto o ballerina. Colorate, nude o il grande ritorno della french manicure che oggi rivive sulle unghie di molte grazie alle versioni colorate e neon di tendenza.

In cerca della giusta inspo da copiare? Qui troverete le nail art amate dalle star e realizzate dai più grandi manicurist del momento

Heidi Klum

Base nude e french manicure a contrasto che segue il trend delle missmatched nais. Decisamente estivo e coloratissimo.

Kylie Jenner

Lei la queen delle manicure e questa bubble nail art è un vero inno all'estate.

Selena Gomez

Un colore leggero e delicato su una media lunghezza perfetto per chi vuole optare per un tono pastello, ma con delicatezza.

Arisa

Si chiamano stiletto nails e sono caratterizzate da una lunghezza estrema e, in questo caso, è tutto un gioco dedicato ai contrasti tra colori e applicazioni.

Demi Lovato

All boobies are beautiful e quale modo migliore di comunicarlo se con una nail art a tema?

Lizzo

Finish metallico e a specchio: le unghie a stiletto si impreziosiscono grande al finish metallico e argentato. La nail art perfetta per provare le press on nails.

Myss Keta

Ispirate alle palline rimbalzine questa manicure è un vero salto nel passato. Delicate, ma di tendenza.

Cardi B

Il fluo è sempre una scelta perfetta anche sulle lunghezze infinite solo per le più audaci.

