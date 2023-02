Tra spa, relax, cultura e cibo non c’è un solo modo per festeggiare il giorno degli innamorati. Ecco dove andare a San Valentino

Tra massaggi, trattamenti e passeggiate in città, il relax a San Valentino è ancora più bello in due. Abbiamo scelto otto mete dove andare a San Valentino 2023 in Italia. Per staccare la spina e fuggire, insieme, dalla quotidianità (anche solo per qualche ora). Continuate a leggere per trovare la vostra meta del cuore.

Immerso in tredici ettari di bosco bioenergetico tra le colline che abbracciano il Lago di Como, il Natural Relais di Tenuta de l’Annunziata è un’oasi di pace e tranquillità dove concedersi una fuga romantica. Vera e propria Fattoria del Benessere, la SPA di Tenuta de l’Annunziata si estende su oltre 1.500 metri quadrati. Il rapporto con la natura circostante è diretto, perché tutti i prodotti utilizzati per i trattamenti sono realizzati a partire dalla produzione agricola della Tenuta, principalmente erbe del bosco e piccoli frutti. Il percorso rigenerante completo si snoda attraverso piscina coperta con idromassaggio, percorso Kneipp, hammam, bagno turco, sauna finlandese e sauna alle erbe, docce emozionali, fontana del ghiaccio e tisaneria. Per un’esperienza di coppia, provate il Candle Massage: un trattamento speciale che rilassa corpo e mente avvolgendo i cinque sensi.

Coccole nella Vinum SPA, aperitivo in cantina e cena romantica saranno gli ingredienti di un magico weekend romantico al Castello di Spessa, nel cuore del Collio Goriziano, a Capriva del Friuli. Nella Vinum SPA, specializzato nella Vinoterapia e nella Grappaterapia, ci si potrà rilassare godendo di una vista spettacolare.

Al Borgobrufa SPA Resort, il raffinato hotel 5 stelle a Torgiano (Perugia), si festeggia San Valentino con tantissimi trattamenti da provare. Qualche esempio: il bagno turco di coppia con il Rituale Kabibe, un percorso di rilassamento e purificazione coi sapori e profumi del mare. In alternativa, il Rituale Persiano. Inizia con un cerimoniale purificante di vapore, in cui le argille nutrono e levigano la pelle, poi prosegue coi frutti del deserto che illuminano viso e corpo. Termina con manualità rilassanti e profonde che cullano lo spirito degli innamorati. Sorgente della Natura, infine, è la Private SPA che richiama la foresta pluviale. Qui la coppia può scegliere il Rituale Battito dell’Eternità, un viaggio fuori dal tempo che conduce alla sorgente primordiale della vita e all’origine dell’essere, grazie all’ampia vasca e ai suoni che accompagnano il percorso.

A pochi passi da Verona, sorge il parco termale più grande d’Italia, un luogo perfetto per stupire la persona che si ama. Per San Valentino, il parco termale affacciato sulle verdi colline della Valpolicella propone delle esperienze pensate su misura per le coppie. Il vero lusso è riservare la Private Suite “Acqua e Fuoco”: un luogo elegante per trascorrere piacevoli momenti di benessere condiviso tra saune private, idromassaggio, massaggi di coppia, frutta fresca e bollicine.

Cosa c'è di più romantico che trascorre un soggiorno di puro benessere e relax con la propria persona preferita? A Grotta Giusti, il resort termale situato a Monsummano Terme in Toscana, ci si può regalare una pausa romantica alla scoperta della grotta termale naturale più grande d’Europa. Definita da Giuseppe Verdi l’ottava meraviglia del mondo, la Grotta è suddivisa in tre aree: Paradiso, Purgatorio - con la piscina Limbo, a media temperatura - e Inferno - che raggiunge il 98% di umidità. Ogni ambiente è mantenuto a una temperatura diversa per sfruttare al meglio gli effetti terapeutici dei vapori termali, in un circuito benessere della durata di circa 50 minuti. Un'occasione perfetta per sorprendere il proprio partner e vivere un'esperienza di benessere unica.

Dedicato a chi vuole festeggiare il giorno più romantico dell'anno con un giusto mix di sport e relax, l'Hotel Terme Merano, unico resort termale dell'Alto Adige, ha pensato alla speciale proposta Mountain Relax. Il pacchetto include attività in alta quota seguite dall'accesso alla spa dell'Hotel che comprende la spettacolare Sky Spa con la sua infinity pool panoramica, vasche idromassaggio, saune, bagno turco, la Garden Spa a livello giardino con piscina esterna e interna e le piscine di Terme Merano.

In una suite con caminetto e balcone con vista sulla Val Fiscalina innevata. E poi nella romanticissima Spa Termesana con benessere per lei e per lui nella Private Spa Suite. Ispirata alla tradizione alpina, la Spa Suite rappresenta la location ideale per dedicarsi a trattamenti e coccole. Si inizia con un bagno romantico a lume di candela, avvolti dal profumo delle preziose essenze, assaporando un buon bicchiere di prosecco e si finisce con un rilassante massaggio per due.

Per chi ama cambiare panorama ogni giorno e vivere avventure on the road, l'Associazione Produttori Caravan e Camper quest’anno propone a tutti i camperisti - o futuri tali - un San Valentino “out of the box”. Condividere una cena romantica, visitare alcune città italiane o ammirare tramonti mozzafiato sono alcune attività per rendere questa giornata indimenticabile. Se avete poco tempo a disposizione, fermatevi in un punto panoramico e godetevi il tramonto a bordo camper (o a bordo caravan). In alternativa, potete preparare una cena per due a lume di candela seguita da un film romantico. Insomma, anche i camper e le caravan sono ottimi alleati per creare ricordi indimenticabili!