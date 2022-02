Non c’è un solo modo per festeggiare il giorno degli innamorati. A due passi da casa, ecco dove andare a San Valentino in Italia

Tra massaggi, trattamenti e passeggiate in città, il relax a San Valentino è in coppia. Abbiamo scelto sei posti dove andare a San Valentino in Italia. Per staccare la spina e fuggire, insieme, dalla quotidianità (anche solo per qualche ora). Continuate a leggere per trovare la vostra meta ideale.

In giro per la città in Toscana

Lucca è la città perfetta per un weekend romantico. Nulla di meglio di un fine settimana presso lo storico hotel Grand Universe Lucca, per ricaricarsi con tour a piedi nel centro di Lucca. Per esempio, salendo sulla Torre dei Guinigi, curiosando fra le botteghe del Chiasso Barletti, visitando la basilica di San Frediano e prendendo un aperitivo in piazza Anfiteatro. Oppure, in bicicletta a ridosso delle mura, volendo con un cestino da picnic per fermarsi e gustare una pausa con vista su Palazzo Pfanner e i suoi magnifici giardini. Di rientro in hotel, potete trascorrere un momento di relax nella cantina Eterno, tra centinaia di pregiate bottiglie, e il fascino delle fondamenta romane dell’hotel.

Dove andare a San Valentino in Italia: benessere e charme in Umbria

Dedicarsi coccole di benessere che fanno bene al corpo e allo spirito nella SPA del Borgobrufa SPA Resort a Torgiano, immersi in uno splendido panorama. Se siete alla ricerca di un trattamento romantico e speciale pensato per la coppia, i Rituali benessere sono l’ideale. Tra tutti, il rituale “Battito dell’eternità”. Si tratta di un massaggio in cui le percussioni delle mani muoveranno il corpo al fluire della leggerezza, avvolti dalla brezza e dai suoni che culleranno la mente. Chi vuole il massimo, può prenotare l'esperienza del “Borgo Luxury”: 130 metri quadrati di centro benessere a uso esclusivo con piscina idromassaggio, cromo e musico terapia subacquea, bagno di vapore, lettone ad acqua, vasca imperiale e sauna. Livello relax: massimo.

In bici tra i trulli della Valle d’Itria, in Puglia

Ed ecco una proposta dedicata ai più sportivi: una pedalata o una corsa nel paesaggio della Valle d’Itria, in Puglia, tra trulli e ulivi secolari. Il pacchetto proposto da Yuniqly comprende il pernottamento al Leonardo Trulli Resort di Locorotondo e il Percorso Love con cena nel ristorante ArteCibo, libero accesso al solarium e piscina climatizzata di acqua salata. Infine, per restare in forma (in due), un allenamento personalizzato bike o running.

Dove andare a San Valentino in Italia: insieme sulla neve in Alto Adige

Al Bad Moos – Dolomites Spa Resort, in Val Fiscalina, gli innamorati che vogliono dedicarsi una vacanza speciale e romantica possono scegliere il pacchetto “Bad Moos Honeymoon”. Comprende tre pernottamenti in Suite romantica con trattamento di mezza pensione, trattamenti su misura e libero accesso alla SPA con vista panoramica sul paesaggio innevato che è un vero incanto. Vale la pena seguire il sentiero che arriva fino in fondo alla Val Fiscalina, ai piedi delle imponenti Tre Cime, a piedi o con le ciaspole, nel caso ci si voglia addentrare nel bosco. Un'ampia rete di sentieri tracciati parte direttamente dalla stazione in quota della Croda Rossa, comodissima da raggiungere grazie agli impianti appena fuori dall’hotel.

Coccole per chi resta in città

Chi resta in città può dedicarsi al totale relax, per esempio scegliendo un'esperienza particolare come il Massaggio + Sushi, da Cristal Estetica, a Milano. Per un’ora si è immersi in un’atmosfera magica fatta di luci soffuse, candele profumate, musica ambient e massaggi. Manca solo una cosa per rendere questa esperienza polisensoriale e ancora più romantica: il gusto. Come quello semplice di un buon calice di vino accompagnato da un banchetto stuzzicante a base di sushi. Fare una cosa insieme, però, non significa per forza sottoporsi alla stessa identica esperienza. Per le coppie che non amano scendere a troppi compromessi, il centro Ritual Hair Spa a Genova si è inventato una formula che accontenta sia lei che lui con due percorsi beauty leggermente diversi ma svolti in contemporanea. A Lei sono infatti dedicati un trattamento benessere per i capelli con shampoo e maschera bio, un rituale al vapore, un massaggio craniale con pietre calde e oli essenziali, uno alla poltrona, e uno alle mani con olio di jojoba, per terminare il tutto con una piega ai capelli. A Lui invece, è proposto un iter simile, ma al massaggio alle mani si sostituisce quello viso, e alla piega un taglio.