Torna nel mese di ottobre, per il 27esimo anno consecutivo, la Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies. Ecco perché partecipare

Oggi una diagnosi di tumore al seno fa meno paura rispetto a un paio di decenni fa, perché la sopravvivenza, dopo cinque anni, è aumentata fino all’87%. Un traguardo possibile solo grazie alla ricerca e alle campagne di sensibilizzazione che puntano soprattutto alla prevenzione: in Italia il cancro al seno colpisce una donna su nove nell’arco della vita e rappresenta la neoplasia più frequente nel genere femminile, con 53mila nuove diagnosi ogni anno. Per questa ragione, l'attenzione sul tema deve restare alta.

In prima fila c'è la Breast Cancer Campaign: ideata da Evelyn H. Lauder insieme all’iconico Nastro Rosa, la Campagna da 27 anni unisce e ispira le persone in tutto il mondo con l’obiettivo di sconfiggere questa malattia incrementando l'educazione sulla prevenzione e aiutando a migliorare la vita di chi la sta affrontando e di chi l'ha già affrontata.

Ecco perché il messaggio lanciato il primo ottobre, giorno che ha segnato il via alla mobilitazione in Italia, è semplice, chiaro e diretto: it’s #TimeToEndBreastCancer. Nell’immagine rappresentativa della campagna 2019 sono raffigurati alcuni nastri rosa di diverse forme e dimensioni, simbolo di una realtà dimostrata dai fatti: il tumore al seno tocca, in modalità differenti, tutti, uomini e donne e, quindi, ognuno di noi deve sentirsi chiamato in causa per fare un piccolo gesto in questa grande lotta universale.

A dare il via al mese della mobilitazione è stata l’illuminazione in rosa di Ponte Vecchio a Firenze per accendere i riflettori su un tema di così grande impatto: a Milano, per esempio, è stata illuminata la torre più alta in piazza Gae Aulenti e grazie alla partnership fra AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – da cinque anni partner del progetto - e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, centinaia di Comuni illumineranno in rosa palazzi comunali e monumenti in tutta Italia.

Infine, come ogni anno la Campagna ha un suo ambassador: per questa edizione, volto della BCC è Paolo Stella, già grande sostenitore nelle edizioni passate.

Alla raccolta fondi si accompagnerà un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico: nel mese di ottobre The Estée Lauder Companies Italia e AIRC diffonderanno contenuti informativi e di ispirazione che possono fare la differenza nella lotta al tumore al seno, sia sui mezzi di comunicazione tradizionali che sul web.

In più, The Estée Lauder Companies Italia sosterrà l’attività di AIRC devolvendo cinque euro per ognuno dei seguenti prodotti venduti nel mese di ottobre: Aveda BCC Hand Relief Moisturizing Creme with Cherry Almond Aroma, Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion, Clinique Take The Day Off Challenge, Darphin Intral Redness Relief Soothing Serum, Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II, La Mer The Treatment Lotion, Origins Limited-Edition Blooming Bold Lipstick Kit e GlamGlow Glowlace. LAB SERIES sosterrà la Campagna attraverso una donazione.

Per seguire e partecipare alla campagna sul web e sui social network, follow the hashtag #TimeToEndBreastCancer e #NastroRosaAIRC o cliccate su ELCompanies.com/BreastCancerCampaign, nastrorosa.it e bccampaign.it